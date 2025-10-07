Diputado Irarrázaval y discusión del Presupuesto 2026: “La impresión que da es que el Gobierno está jugando al amarre”

En CNN Chile Radio, el parlamentario dijo que "como saben que tienen muy malas proyecciones para continuar el legado de este gobierno, lo que quieren es dejar amarrado, por lo menos, lo más posible durante el próximo año, algunas de sus políticas, algunos de sus operadores, etc.".

Siguen las repercusiones tras el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto 2026 y la eliminación de la glosa republicana.

La discusión, además, ha estado marcada por el cruce ente el mandatario y el candidato presidencial José Antonio Kast, debido a su plan de recortar 6 mil millones de dólares en un eventual gobierno.

En CNN Chile Radio, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, dijo sobre la propuesta del Ejecutivo en torno al crecimiento del gasto en 1,7% que “me parece altamente irresponsable, porque ya este año todo indica que va a pasar lo mismo del año anterior (…) en que vemos que no van a cuadrar las proyecciones de ingresos con los niveles de gasto”.

“La impresión que da es que el gobierno está jugando al amarre”, señaló, añadiendo que “como saben que tienen muy malas proyecciones para continuar el legado de este gobierno, lo que quieren es dejar amarrado, por lo menos, lo más posible durante el próximo año, algunas de sus políticas, algunos de sus operadores, etc.”.

En ese sentido, el parlamentario aseveró que el Gobierno “no ha aprendido la lección de los años anteriores”.

“Quizás uno podría decir (que) ha habido un error en los años anteriores, pero lo que está planteando de aquí hacia adelante, que ha sido majadero una y otra y otra vez, es simplemente para que el próximo Gobierno no tenga posibilidad de implementar su programa, que ya sabemos, muy probablemente, va a ser de oposición y, por lo tanto, va en contravención a las cosas que se han hecho y las que no se han hecho”, afirmó.