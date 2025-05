Diputado Brito discrepa con el ministro Grau: No comparte repetir votación por error en datos de ley de Fraccionamiento

Jorge Brito, integrante de la Comisión Mixta, planteó que tiene diferencias con el ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto a repetir la votación el próximo martes 13 de mayo, tras la controversia generada por el dato erróneo presentado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas.

Jorge Brito, diputado del Frente Amplio (FA) se refirió en CNN Prime a la controversia que se ha generado respecto al error cometido por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la revisión del proyecto. En esa instancia, se aprobó una distribución de la cuota de merluza con un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial.

En ese sentido, detalló que se revisó y constató que la información estaba desactualizada. Sin embargo, desde su perspectiva, planteó que “los parlamentarios que votaron en contra querían repetir la votación y han utilizado esto como la oportunidad para pedirlo”, y afirmó que esto corresponde a un “oportunismo y aprovechamiento de querer retroceder cuando hemos logrado avanzar”.

Respecto a la polémica que se ha generado por el anuncio de cierre de la industria pesquera PacificBlu, subrayó que “la cuota que nosotros le asignamos del 48% alcanza de sobra para cubrir todo el abastecimiento que ha tenido la planta de proceso PacificBlu en cualquiera de los años en los cuales ha existido. En consecuencia, el anunciar que por el acuerdo deben cerrar las plantas es tan falso como el decir que por un error desactualizado se tomó una mala decisión, porque la gestión se tomó en base a los kilos de procesamiento de las plantas y no en base a los desembarques, que era el dato que no estaba actualizado”.

En esa línea, reiteró que el dato entregado por el subsecretario de Pesca en la Comisión Mixta “estaba desactualizado, no fue una base del acuerdo, pero sí está siendo utilizado por los mismos parlamentarios que querían favorecer a la industria en esta decisión para borrar el acuerdo e intentar hacerlo o no. Y sabe usted que uno puede volver a votar en Comisión Mixta algo por unanimidad. Y yo he conversado con parlamentarios, tanto senadores como diputados de la comisión. No hay unanimidad para reabrir el debate del fraccionamiento para la merluza común”.

“En consecuencia, a esto hay que ponerle racionalidad, porque ellos apelan a que se tomaría una decisión que obliga a cerrar las plantas, y lo cierto es que los datos oficiales —que siempre se han presentado en forma correcta— dan cuenta de que la empresa PacificBlu tiene cuotas suficientes para garantizar el funcionamiento de sus plantas de proceso, y no necesita extorsionar a nadie para poder garantizar que esas mujeres, principalmente, puedan continuar trabajando y, con eso, ayudando al desarrollo de su país y también de su familia”, enfatizó.

Consultado sobre si estaría de acuerdo con dar esa unanimidad y repetir la votación, como se ha propuesto, el titular de Economía, Nicolás Grau, planteó: “Ahí tenemos una diferencia importante con el ministro, porque quienes estuvimos en la Comisión Mixta y participamos de la tramitación hemos sido muy, muy rigurosos con los datos, porque sabemos que se abusa de la falta de datos para tomar decisiones. Y si yo considero que haber presentado datos desactualizados tiene consecuencias negativas para esta etapa de la tramitación. Sin embargo, aquí hay un deber de salir adelante, porque lleva una década la pesca artesanal extinguiéndose, ya que hay una ley de pesca que hoy día tiene a cuatro buques de pesca industrial devorando el mar, amparados en esta ley que nosotros venimos a modificar. Pero tampoco se trata de hacer una venganza. Aquí nosotros seguimos: de un 70%, que era el original de la merluza, a un 52%. Y aquí estamos, defendiendo los acuerdos”.

En esa línea, subrayó que el martes 13 de mayo en la Comisión Mixta se deben resolver otros temas, entre ellos, si se le reconocen los derechos históricos a la pesca industrial del jurel, o si se establecen mecanismos competitivos como la subasta o licitaciones.

“¿Por qué esto tiene que pasar a sala pronto? ¿Por qué, cuando unos llegan a un acuerdo, hay que repetir, y cuando otros ganan, simplemente hay que avanzar? Aquí hemos construido con total transparencia un proyecto de ley que ha recibido más de doscientas cincuenta audiencias, con más de cien sesiones, y hoy día esa fuerza se ve reflejada en el acuerdo que fue suscrito —ojo— por parlamentarios de distintos sectores. Vamos a buscar construir la más amplia mayoría en la sala del Senado, pero no estamos disponibles para retroceder, porque nuestras instituciones tienen que avanzar”, afirmó.