Diputada Urrutia (FA) no descarta una acusación constitucional contra Steinert tras el dictamen de Contraloría, pero prioriza una comisión investigadora

La diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, se refirió en CNN Prime al dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el oficio reservado que la exministra María Trinidad Steinert envió a la Policía de Investigaciones (PDI).

Cabe recordar que el ente contralor concluyó que dicho requerimiento no se ajustó estrictamente a las atribuciones de la autoridad ministerial ni al deber de abstención, debido a que los funcionarios consultados pertenecían a una unidad policial que apoyaba una investigación encabezada por Steinert cuando se desempeñaba como fiscal.

En ese contexto, la parlamentaria señaló que esto no se trata de una disputa entre la oposición y el oficialismo, sino de una investigación vinculada al crimen organizado.

“Ella lo conocía perfectamente cuando era fiscal y era un caso que estaba llevando el área de la exsubdirectora Consuelo Peña. Entonces, cuando vemos que la ministra sale felicitada por el Gobierno, por su rigurosidad y buena gestión (…) hoy creo que cabe de cajón que el Ejecutivo explique por qué salió Steinert y qué tuvo que ver el oficio con la salida de Peña”.

Consultada sobre si su colectividad evalúa impulsar un libelo acusatorio contra Steinert, la parlamentaria precisó que “en esto estamos muy coordinados todos los diputados de oposición que alertamos esto desde que empezó a pasar, que pertenecemos a la Comisión de Seguridad. Y esto cada uno de nosotros lo ha conversado con sus bancadas y, además, con sus partidos políticos, porque entendemos que esto no lo vamos a anunciar hoy día, ni te voy a responder si es que vamos a presentar una acusación constitucional; nada está descartado. Creemos que es importante conocer la respuesta de todos los involucrados, y para eso evaluamos que una comisión investigadora sí o sí es muy importante, porque ahí, además, las personas tienen que ir y van a hablar bajo juramento”.

Por tanto, remarcó que, dada la “banalización que hizo el Partido Republicano acusando sin fundamentos al exministro Nicolás Grau, entendemos que hoy día la herramienta está manoseada”. En ese sentido, sostuvo que se avanzará en el análisis de la situación con seriedad y sobre la base de los antecedentes que se vayan recopilando.