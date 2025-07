Diputada Concha desdramatiza dichos de Matthei sobre campaña y dice que el objetivo de la derecha “es derrotar a la izquierda”

En entrevista con CNN Chile Radio, la también presidenta del Partido Social Cristiano afirmó que ella también vive ataques en redes sociales, pero "no voy a hacer una denuncia por cada persona que comenta algo en redes sociales".

Momentos de alta tensión se viven al interior de las derechas, luego de que Evelyn Matthei acusara al Partido Republicano de orquestar una campaña “asquerosa” en su contra.

Ayer, además, la candidata de Chile Vamos endureció el tono y dijo que evaluaría acciones legales debido a la situación.

En CNN Chile Radio, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, dijo que no comparte la opinión de Matthei sobre “matonaje” en la campaña a las presidenciales 2025 y que el enemigo no es Matthei, Kaiser, ni Parisi, sino que “nuestro enemigo está al frente y en la izquierda radical que hoy día se quiere instalar en el poder y creemos que ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Son ellos con quienes tenemos que pelear, no entre nosotros”.

#CNNChileRadio | Sara Concha, diputada y presidenta del Partido Social Cristiano: “Nuestro adversario no son quienes tenemos al lado. Podremos tener diferencias, pero el objetivo es el mismo, que es derrotar a la izquierda” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/qJaP8B8WYe — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2025

La parlamentaria insistió en que el adversario político “no son quienes tenemos al lado y quienes somos parte del mismo equipo, porque podremos tener diferencias, podremos tener matices, pero el objetivo es el mismo, que es derrotar a la izquierda”.

En esa línea, hizo un llamado a trabajar en unidad porque “nadie entiende” estas peleas.

Respecto a dichos de Matthei sobre que es difícil hacer alianzas con quien sonríe para la foto, pero luego acuchilla por la espalda, Concha afirmó que desde el Partido Social Cristiano “siempre hemos estado disponibles al diálogo con Chile Vamos, aunque no siempre ellos han sido así nosotros”.

Cuando se le comentó que son acusaciones graves sobre acoso en redes, remarcó: “Yo soy mujer en política y todos los días vivo ataques en redes sociales por personas que no están de acuerdo con las ideas que represento, pero no por eso voy a hacer una denuncia por cada persona que comenta algo en redes sociales. Si ella atribuye esto a republicanos, bueno, presente los antecedentes”.

“No podemos estar aprovechando un espacio mediático en el que probablemente ella vivía, sienta que ha perdido espacio porque después de los resultados de la encuesta por supuesto que yo creo que para nadie es fácil ver como va cayendo tu aprobación o lo que podría significar tu elección en una campaña presidencial”, cerró.