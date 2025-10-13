Schalper afirma que en segunda vuelta votaría por quien sea que compita contra Jara

El diputado aseguró que su única aprehensión es que el Partido Comunista, "un partido que por historia y tradición tiene una relación instrumental con la democracia", tenga chances de asumir la presidencia, en referencia a la militancia de la abanderada de centroizquierda.

Las encuestas de opinión sobre la carrera presidencial apuntan a que una segunda vuelta sería disputada por tres posibles nombres: Jeannette Jara, José Antonio Kast o Evelyn Matthei. Si bien en la mayoría Jara es una de las cartas que en distintos escenarios pasa a segunda vuelta, Kast y Matthei siguen disputándose ese segundo cupo.

Sobre este escenario fue consultado en Tolerancia Cero el diputado Diego Schalper (RN), más aún en el caso en que no sea su abanderada quien se imponga frente al republicano.

Sin confirmar o descartar si votaría específicamente por Kast en caso de que no pasara Matthei, el parlamentario aseguró que su respaldo estará con quien enfrente a Jara.

Pero hace algunos días fue la propia abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas quien planteó ciertas aprehensiones sobre un eventual gobierno de Kast, pues podría correr “límites” de la democracia.

Consultado sobre estos dichos, Schalper respondió: “a lo único que le tendría aprehensión es que abramos un mínimo de oportunidad de que en este país gobierne alguien del Partido Comunista (…) un partido que por historia y tradición tiene una relación instrumental con la democracia”.

“No tengo ninguna aprehensión de votar por cualquier candidato de oposición que compita con Jeannette Jara en segunda vuelta”, concluyó.