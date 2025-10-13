Schalper criticó columna sobre “parásitos” y la equiparó con dichos de Giorgio Jackson: “Le hace daño a un eventual aliado”

El diputado RN se refirió en Tolerancia Cero a la polémica que generó una publicación del principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, en donde califica de "parásitos" a quienes trabajan en el sector público. "Creo que está a tiempo de corregir esa mala columna", agregó.

Críticas desde distintos sectores políticos recibió la columna de opinión “Parásitos” de Cristián Valenzuela, militante del Partido Republicano y principal asesor del candidato del mismo partido José Antonio Kast.

El texto de Valenzuela fue posteriormente respaldado por el propio abanderado, afirmando que cada uno sabe “a quién apitutó”.

Al respecto, el diputado Diego Schalper (RN) dijo en Tolerancia Cero que esto no facilita las relaciones entre los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano, sobre todo considerando en que las encuestas de opinión sostienen que Jeannette Jara (Unidad por Chile) sería una de las presentes en la segunda vuelta, quedando aún espacio para ver quién es la segunda preferencia.

“Para un partido que tiene que construir esa eventual posición espectante para futuro, que uno de sus principales asesores haga una columna donde califica de parásitos a los funcionarios públicos… es como que una persona que aspirara a dirigir la selección chilena dijera que los jugadores de la selección son parásitos. Entenderás que el camarín de ahí en adelante no es una cosa muy hóspita”, comentó el parlamentario.

En ese sentido, el diputado señaló que las palabras de Valenzuela son “improcedentes” en dos sentidos. El primero, es que “eso le hace daño a un eventual aliado en un futuro proyecto común”. Por otro lado, añadió Schalper, “eso trasunta algo parecido a cuando Giorgio Jackson hablaba de que habían algunos que tenían como valores superiores”.

Asimismo, planteó que posiblemente esta columna responda a la búsqueda de un cierto electorado, que él definió como “crítico de la función pública en general”.

“Creo que Cristián está a tiempo de corregir esa mala columna”, concluyó.