Día Mundial de la Salud Sexual: Desafíos en torno a la sexualidad en Chile y la prevalencia de ITS

Carlos Becerra, gerente del programa AHF Chile, abordó en CNN Chile Radio la importancia del uso del condón y la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual en Chile.

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual.

En CNN Chile Radio conversamos con Carlos Becerra, gerente del programa AHF Chile, quien comentó que la prevalencia respecto a infecciones de transmisión sexual (ITS) es variable y que los casos han aumentado especialmente con infecciones como la sífilis y la gonorrea, que “año a año se diagnostican y se reportan más casos”.

En Chile, la notificación es obligatoria, es decir, cada vez que se diagnostican las enfermedades por un profesional de la salud, también se debiera notificar al Ministerio de Salud.

De todos modos, señaló que “es especialmente relevante” la falta de servicios de salud mental y que “tenemos una suerte de punta del iceberg, porque los casos que diagnosticamos y que notificamos no necesariamente representan el total de casos que presenta el país”.

#CNNChileRadio | En el marco del día mundial de la salud sexual conversamos con Carlos Becerra, gerente del programa AHF Chile. 📡 En vivo: https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/dhrWZEQ0YE — CNN Chile (@CNNChile) September 4, 2025

Esto se explica porque “muchas veces hay automedicación o simplemente no hay tratamiento o no se identifican las lesiones que se producen en este tipo de infecciones y, por tanto, no reciben tratamiento y nunca son diagnosticadas”, comentó Becerra.

Esto ocurre, además, en un contexto en que “pareciera que la salud sexual no es un tema para las personas, no genera preocupación, no genera necesariamente la inquietud por consultar y eso es una gran deuda que tenemos en este país, porque primero no nos educan en la sexualidad y después entonces no tenemos esta conciencia que la sexualidad y la salud sexual es parte de este bienestar que significa estar sano”.

Infecciones de transmisión sexual: Los grupos de riesgo

Becerra aseveró que en salud sexual y en prevención de ITS se habla de prevención combinada y que “es la suma de varios elementos que nos permiten prevenir estas infecciones y más allá del tipo de prácticas sexuales que las personas tengan, que dicho sea de paso las van a tener de todas formas”.

En esa línea, abordó el uso del condón en Chile, señalando que “estamos al debe” y que actualmente entre un 55% y 60% de los chilenos dice que utilizó condón durante su primera relación sexual.

“Si nos remontamos a una encuesta similar del año 1998 era solamente el 11%, entonces hemos avanzado en estas últimas tres décadas en esa línea, pero todavía es insuficiente”, enfatizó.

Además, señaló que el condón en Chile “es un elemento caro y que no está accesible para todas las personas y que obviamente representa un gasto en el contexto socioeconómico que tenemos, donde el salario promedio es levemente superior al salario mínimo en general. Y este es un gasto que probablemente la gente va a evitar privilegiando otro tipo de gastos de asuntos que le parecen de primera necesidad”.

Becerra también apuntó a otro aspecto clave: la educación sexual en escuelas: “En Chile el debut sexual en promedio es alrededor de los 16-17 años y, por lo tanto, cuando llegamos en la enseñanza media a hablarle recién de estos temas a nuestros alumnos y alumnas, ya llegamos tarde”.

“Y uno de los factores principales, que generan la probabilidad posterior de usar condón en tu vida sexual, es si la usaste efectivamente cuando empezaste a tener relaciones. Entonces es un momento crítico, si no llegamos ahí, probablemente esas personas en el tiempo no van a usar condón posteriormente en su vida sexual“, concluyó.