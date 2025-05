Desbordes y altibajos de Matthei en encuestas: “Estamos un poquito relajados porque vemos que al otro lado todavía no prende”

El alcalde de Santiago y vocero de la abanderada de Chile Vamos comentó los últimos resultados de los distintos sondeos nacionales, donde Matthei pareciera ser alcanzada poco a poco por José Antonio Kast, sobre quien dijo "no es mi adversario".

Este martes fue rechazada finalmente la acusación constitucional presentada en contra del delegado presidencial en la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, la cual fue ingresada por parlamentarios de oposición tras lo ocurrido en el Estadio Monumental donde dos hinchas murieron.

Uno de los que respaldó su gestión sin ser de su mismo sector fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien en conversación con CNN Prime se refirió a la fracasada acusación.

“Es público que yo no estaba de acuerdo con ella, respetando las atribuciones de los parlamentarios. Me ha tocado trabajar mucho con el delegado. Él no nos entrega recursos, proyectos. No es un amigo personal, como dijo algún diputado. Es un tema que nos ha tocado trabajar mucho con él muchos temas sensibles (…) pero también la organización de eventos masivos. (…) El equipo pequeñito que tiene la delegación siempre funcionó bastante bien”, afirmó el jefe comunal.

Por otro lado, sobre las críticas que recibió desde su propio sector por parte de parlamentarios que cuestionaron su respaldo a Durán, Desbordes explicó que si bien es uno de los voceros de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, es ante todo el alcalde de la comuna de Santiago y es en ese rol que expresó sus opiniones sobre el delegado.

De hecho, el diputado Jorge Alessandri dijo en Aquí Se Debate que “le hicimos saber” al alcalde que eran facultades distintas las que tiene él como jefe comunal que las que tienen las y los parlamentarios.

Por su parte, Desbordes afirma que desde el comando de Matthei nadie le manifestó algún tipo de molestia sobre sus dichos.

“No sé con quién habrá hablado Jorge Alessandri. Él conmigo no ha hablado; la candidata conmigo no ha hablado. Descarto lo que señala Jorge Alessandri”, comentó el alcalde.

Pronóstico de las presidenciales

El alcalde de Santiago también se refirió al escenario actual de la carrera presidencial, donde los distintos sondeos de opinión muestran una suerte de estancamiento por parte de la abanderada de Chile Vamos y un avance por parte de la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Si bien destaca que Matthei sigue siendo la primera mayoría en casi todos los sondeos, Desbordes planteó que de todas formas su adversario no está en las derechas. “Estoy a la espera de ver qué pasa con la primaria de la izquierda y centroizquierda, para ver cuál va a ser el adversario contra el que esperamos competir en primera y pasar a segunda vuelta”, dijo.