Desafuero de Joaquín Lavín León: Abogado de la Municipalidad de Maipú dice que argumento sobre “persecución política” es “absurdo”

En CNN Chile Radio, el abogado José Pedro Silva dijo que "probablemente esta cortina comunicacional de decir que se trata de una persecución política es la salida más fácil cuando no existe una teoría alternativa de la defensa que pueda explicar los graves delitos que se le imputan al diputado".

Este jueves, la Corte de Apelaciones confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es acusado por la Fiscalía por delitos de corrupción.

En CNN Chile Radio, el abogado representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, señaló que quedaron “muy conformes” con la decisión del tribunal, ya que “desde un principio el diputado Lavín señaló que esto se trataba de una persecución política. Y lejos de esa persecución política, ayer el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago dio lugar a que se formara una causa y, por lo tanto, desaforó al diputado”.

Además, apuntó a que la investigación comenzó por la esposa de Lavín León, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, donde fueron “surgiendo antecedentes” que permitieron “formar una causa autónoma respecto al diputado”. Se han recopilado distintos antecedentes y se han tomado más de 70 declaraciones en la causa, los cuales son “bastante contundentes”.

Y dijo que la señal que se dio con el desafuero es “bastante potente, porque lo que pretende la institución del desafuero es evitar ciertas acusaciones infundadas o arbitrarias que se puedan hacer en contra de los parlamentarios. Y aquí, lo que está diciendo la corte, está diciendo ‘a este señor se le debe tratar como un ciudadano común y corriente, dado los antecedentes que existen en la carpeta investigativa. Y, por lo tanto, se puede dar lugar a continuar investigando'”.

Adicionalmente, el Ministerio Público pidió el desafuero para poder formalizar al parlamentario y que “se decreten medidas cautelares personales”.

Consultado sobre los argumentos presentados por la defensa de Lavín León, respecto a que la acción refleja una supuesta persecución política, Silva respondió: “A mí me parece que ese argumento es absolutamente absurdo y ridículo. Yo creo que refleja una estrategia comunicacional un poco desesperada, dada la contundencia de los antecedentes”.

“Probablemente, esta cortina comunicacional de decir que se trata de una persecución política es la salida más fácil cuando no existe una teoría alternativa de la defensa que pueda explicar los graves delitos que se le imputan al diputado”, agregó.