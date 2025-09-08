“Esto es más una derrota de Milei que una victoria del kirchnerismo”: El análisis de las elecciones legislativas en Argentina

El analista y estratega político Carlos Fara aseguró que el golpe al oficialismo ha sido profundo, advierte sobre riesgos económicos y descarta un resurgimiento del kirchnerismo.

La reciente derrota legislativa del presidente argentino Javier Milei ha provocado un remezón político en la Casa Rosada, y según el analista y estratega político Carlos Fara, se trata de un golpe profundo que refleja un desgaste acumulado del oficialismo trasandino.

En entrevista con Hoy Es Noticia, Fara, quien además preside la International Association of Political Consultants (IAPC), identificó varios factores que explican el debilitamiento del Ejecutivo y la pérdida de apoyo político.

“Había tres factores que venían desgastando al Gobierno: el cansancio con el liderazgo confrontativo, la falta de empatía con proyectos sensibles como la jubilación y el estancamiento económico”, explicó el consultor.

Fara agregó que la “gota que rebalsó el vaso” fueron las denuncias de corrupción que han golpeado al entorno presidencial y que, según él, han deteriorado aún más la imagen del oficialismo.

Karina Milei y el rumbo electoral

Consultado sobre el rol de Karina Milei, hermana del mandatario y una de las figuras más influyentes en su entorno, Fara aseguró que su influencia ha sido determinante, aunque no necesariamente positiva.

“Karina Milei es un sostén emocional para el Presidente. Ella se ha puesto al mando de la estrategia electoral, pero eso no ha tenido resultados muy felices”, señaló, aludiendo a la falta de cohesión política que el oficialismo ha mostrado en las últimas semanas.

Economía en la mira

Desde la perspectiva de los mercados, Fara advierte que hay una preocupación creciente por los desequilibrios macroeconómicos del país.

“Lo que más preocupa a los economistas y a los mercados es que Argentina lleva un año con déficit de cuenta corriente”, sostuvo, apuntando a la fragilidad de las bases fiscales como un riesgo mayor para la gobernabilidad y la estabilidad económica.

Una derrota de Milei, no una victoria del kirchnerismo

Pese al revés sufrido por La Libertad Avanza, Fara descarta que el resultado signifique un resurgimiento del kirchnerismo.

“El kirchnerismo está muy desgastado. Esto es más una derrota de Javier Milei que una victoria del kirchnerismo”, puntualizó.