Dermatólogo da recomendaciones: ¿Cómo proteger la piel del sol?

En Entrevistas CNN, Francisco Chávez, dermatólogo y académico de la Universidad San Sebastián, conversó sobre cómo cuidar la piel, especialmente en verano.

Con la llegada del verano y el aumento de la exposición al sol, surge una preocupación que va más allá de lo estético: la salud de la piel.

Aunque el bronceado puede parecer atractivo, los especialistas alertan sobre los riesgos de la radiación y la importancia de protegerse correctamente.

En este contexto, el dermatólogo Francisco Chávez entregó en Entrevistas CNN recomendaciones para prevenir daños y mantener la piel sana y segura durante la temporada.

“Hay dos riesgos fundamentales; el principal que todos conocemos tiene que ver con la aparición de cáncer cutáneo (…) y el segundo, no es un riesgo, pero es un factor importante en nuestra población y en la población en general, y es el hecho del envejecimiento cutáneo, el daño cutáneo que va ocurriendo con el paso del tiempo”, partió señalando.

Respecto al aumento de cáncer a la piel, sostuvo que “hay que pensar que el daño solar es acumulativo, por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de que en los años 70, 80 no había ningún tipo de conciencia, ni conocimiento, respecto al daño solar, entonces las cifras de cáncer que se manifiestan hoy tienen más que ver con un período previo”.

