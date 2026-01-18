Delegado presidencial de Ñuble reporta cuatro zonas de la región complicadas por incendios forestales

El delegado presidencial de la Región de Ñuble, Rodrigo García, entregó un reporte a CNN Chile sobre las zonas más complejas ante la emergencia de incendios forestales.

El delegado presidencial de la Región de Ñuble, Rodrigo García, entregó detalles sobre la situación que enfrenta la zona ante la emergencia de incendios forestales en la zona centro-sur.

En ese contexto, informó que actualmente en la región hay 15 incendios activos, de los cuales dos se encuentran en fase de contención.

Además, precisó que se han habilitado seis albergues operativos para atender a las personas afectadas.

Respecto de las zonas más complejas por la propagación de los siniestros, señaló que estas corresponden a Ránquil, Bulnes, Quillón y Portezuelo.

A esto se suman las altas temperaturas, que dificultan el control del fuego. “Se están haciendo todos los esfuerzos para contener los incendios más peligrosos”, concluyó.

Balance de los incendios forestales