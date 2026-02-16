Delegado Durán por desalojo de toma en Cerrillos: “No alcanzamos antes del 10 de marzo, es un desafío para el próximo gobierno”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, además detalló que aún quedan procesos de desalojos pendientes en la región, como el de la toma de Dignidad en La Florida, que esperan culminar antes del fin del gobierno del presidente Boric.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó este lunes los detalles detrás del desalojo del campamento Santa Marta en Maipú.

En conversación con CNN Prime, la autoridad destacó que se trató de “un proceso que veníamos efectivamente planificando desde hace tiempo” y que forma parte de un plan más amplio para recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad en la ciudad.

Según el municipio, la toma se estableció en 2022 y alberga a 102 hogares, con un total de 375 personas, de las cuales 150 son niños, niñas y adolescentes.

Además, el 91% de los residentes son extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos.

Cuatro personas fueron detenidas a raíz de incidentes ocurridos durante el operativo.

Sobre esto, el delegado indicó: “Lo que pasó es parte del proceso. Siempre hay intereses de unos pocos que ponen, por así decirlo, alguna dificultad. Pero a las 15:00 horas ya se habían retirado todas las familias y se iniciaba la demolición de las viviendas”.

Además, Durán aseguró que se brindó apoyo logístico a los habitantes: “Se les ayudó con camiones municipales, se trasladaron los enseres a los lugares que indicaban y, si alguien no tenía dónde guardar sus pertenencias, se almacenaban en bodegaje. También trabajamos para proteger a las mascotas”.

“Tuvimos coordinación con la Defensoría de la Niñez, la oficina local de la niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para abordar todos los temas de infancia, personas mayores y personas con discapacidad”, añadió.

Sobre la legitimidad del operativo, la autoridad afirmó: “Nos asiste la completa convicción de que hemos actuado con legitimidad, para resguardar incluso la seguridad y la vida de las personas que vivían en el interior”.

Delegado y nuevos desalojos antes del cambio de Gobierno

Respecto a otros procesos pendientes, el delegado anticipó: “Todavía queda la toma de Dignidad en La Florida, que vamos a culminar antes del término del gobierno del presidente Boric”.

“En Cerrillos, una de las tomas más grandes de la región, no alcanzamos a intervenir antes del 10 de marzo; es un desafío que deberá enfrentar el próximo gobierno”, indicó.

Finalmente, Durán destacó que la experiencia acumulada será sistematizada y entregada a la futura autoridad regional.

“Esperamos que se puedan desarrollar a la brevedad los procesos bajo su gestión, optimizando la coordinación y la planificación de los desalojos”, aseveró.

Medidas para el próximo Superclásico

La autoridad también abordó las medidas de seguridad que se implementarán de cara al próximo superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se jugará en el estadio Monumental.

Durán indicó que “se va a autorizar solamente público visitante” y que el aforo se mantendrá reducido, destacando la preocupación por los riesgos tanto dentro como fuera del estadio.

“Todos los partidos se evalúan caso a caso, considerando los clubes, las condiciones ambientales y el estadio, y se elabora un plan exhaustivo de seguridad”, explicó.

El delegado destacó la incorporación de nuevas tecnologías en ambos clubes. En el caso de la Universidad de Chile, mencionó el uso de sistemas para detectar a personas que cometan delitos en los estadios, mientras que Colo Colo ha implementado controles biométricos y sistemas de acceso digital con códigos QR para los vecinos del perímetro del estadio.

“Se han ido construyendo colectivamente las condiciones para que lo que se ponga en el centro sea el espectáculo del fútbol y que los violentistas terminen a disposición de la justicia”, afirmó.

Durán también recordó incidentes previos: “En el Estadio Nacional hubo quema de la galería Sur, a pesar de la prohibición de ingreso de ciertas personas. Siempre hay un grupo minoritario dispuesto a generar daños gravísimos”.

Señaló que los responsables de estos hechos son identificados, perseguidos legalmente y tienen prohibición de ingresar a los recintos deportivos.

“Lo que vamos logrando con estas medidas y tecnologías es reducir los hechos de violencia en los estadios, asegurando que el foco esté en el fútbol y la seguridad de los asistentes”, puntualizó.