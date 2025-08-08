Delegado Durán asegura que el 23 de agosto estarán terminados los trabajos del Puente Lo Saldes

En entrevista con CNN Prime, Gonzalo Durán dijo que "vamos trabajando a paso firme para reducir a paso firme las molestias". También llamó a tener paciencia "porque esto es muy importante para su seguridad".

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró en CNN Prime que los trabajos del Puente Lo Saldes estarán terminados el 23 de agosto.

El recién pasado lunes, autoridades de Gobierno informaron sobre el cierre total del puente -ubicado en Providencia- a partir de las 22:00 del martes 5 hasta las 05:00 horas del sábado 23 de agosto.

Los trabajos incluirán el reemplazo de una viga que colapsó en febrero, lo que provocó un “riesgo inminente” de colapso, por lo que hay desvíos de tránsito y cambios en los recorridos de buses del transporte público en la zona.

#CNNPrime | Gonzalo Durán, delegado presidencial de la RM, se refiere a problemáticas derivadas por reparaciones en puente Lo Saldes: "El 23 de agosto van a estar terminados los trabajos"

En esa línea, la autoridad señaló que hay una fatiga de material consistente en una “pequeña fisura en una viga”, situación que ya está siendo reparada por los equipos correspondientes.

“El plan de trabajo de intervención está avanzando muy bien. Estuve viendo los trabajos de recambio de una parte de la viga, viene el trabajo de hormigonado”, dijo, añadiendo que “vamos trabajando a paso firme para reducir a paso firme las molestias”.

“El primer día hubo un déficit de información y de articulación. Esto tiene que ver porque el proceso descansó en la propia capacidad de la autopista concesionaria, en el proceso de información se enviaron miles de correos electrónicos a los usuarios frecuentes, pero eso evidentemente fue insuficiente, le pedimos disculpas a la ciudadanía“, declaró.

#CNNPrime | Gonzalo Durán, delegado presidencial de la RM, se refiere a problemáticas derivadas por reparaciones en puente Lo Saldes: "El primer día hubo un déficit de información y de articulación. Le pedimos disculpa a la ciudadanía"

Durán aseguró que durante el segundo día de las obras “hubo reducción de más de 50% de la congestión y con posteridad se ha tendido a una normalidad entre comillas, porque este puente está emplazado en un lugar de la ciudad que hace casi imposible que no genere externalidades”.

Por ello, solicitó a la ciudadanía a que puedan planificar sus viajes con anticipación y que si deben pasar por la zona, lo mejor es que no lo hagan en horario punta o que busquen rutas alternativas. Llamó, además, a tener paciencia “porque esto es muy importante para su seguridad”.

“El día 23 de agosto van a estar terminados los trabajos y vamos a restablecer este paso”, afirmó.

Consultado sobre si con los trabajos se despejará el riesgo de colapso, el delegado respondió que estará “absolutamente seguro para el tránsito. Hay un trabajo muy serio y riguroso de los equipos técnicos, los ingenieros, los equipos del MOP y empresas responsables de los trabajos”.

“Va a quedar en condiciones totalmente seguras”, subrayó.

La autoridad también recordó que cuando se construyó el puente “no estaba prevista la cantidad, la envergadura, el tonelaje. En ese sentido, hay que repensar estratégicamente esa parte de la ciudad con el propósito de mirar los próximos 50 años de manera adecuada”.