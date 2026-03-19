Las definiciones del ministro García sobre indultos: “Es una facultad privativa del Presidente” y “no sé si indultará” a Maturana

En convesración con CNN Chile, el secretario de Estado evitó adelantar definiciones específicas, subrayó la complejidad de los hechos ocurridos y defendió la postura del Ejecutivo, junto con enfatizar la necesidad de reforzar el respeto hacia Carabineros y la PDI.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió este jueves a la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast conceda eventuales indultos a carabineros condenados por delitos durante el estallido social.

En conversación con CNN Prime, el secretario de Estado enfatizó que cualquier decisión será evaluada directamente por el mandatario bajo criterios caso a caso.

“El Presidente ha dicho que lo va a analizar caso a caso. Naturalmente, en los casos más graves no va a haber indulto”, señaló.

En esa línea, evitó adelantar decisiones específicas, incluyendo situaciones emblemáticas, y agregó: “No sé si indultará a Maturana, en el caso de Fabiola Campillai, que es grave, porque es una facultad privativa del Presidente, no lo puedo estar pauteando”.

Durante la conversación, García Ruminot también abordó el contexto general de los hechos ocurridos durante el estallido social, calificándolos como especialmente complejos.

“Hay pocos hechos más graves que lo que ocurrió en el estallido social”, afirmó.

Asimismo, el ministro destacó la importancia de reforzar la valoración de las instituciones policiales, señalando que “es muy importante devolverles a Carabineros y la PDI el respeto y la consideración de la ciudadanía”.

Finalmente, el titular de la Segpres defendió la postura del Ejecutivo frente a este debate, asegurando que las decisiones adoptadas responden a criterios claros.

“No estamos haciendo cosas incomprensibles”, puntualizó.