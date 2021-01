La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera el recurso de amparo presentado por el organismo a favor de la hija de 7 años de Camilo Catrillanca, quien fue detenida por la PDI el mismo día que la Justicia entregaba la sentencia por el caso de su padre.

Sobre esto aseguró en conversación con CNN Chile que “fue una decisión bien satisfactoria porque en definitiva lo que demuestra es que la afirmación que la Defensoría de la Niñez incluyó en el recurso de amparo que decía relación con el relato de esta niña víctima en definitiva queda asentada, en términos de que lo que se produjo el día 7 de enero fue una detención y que además en ello la Policía de Investigaciones infringió y vulneró derechos fundamentales de esta niña”.

“Es fundamental, no sólo por esa declaración que reconoce a esta niña como una víctima de un acto indebido, sino que además por la instrucción categórica y contundente que da esta Sala a la Policía de Investigaciones de Chile en orden a no sólo no vulnerar los derechos de la hija de Camila Catrillanca, sino que también de comportarse respetando la Constitución, la Ley y los tratados internacionales de Derechos Humanos respecto de cualquier otro niño, niña o adolescente, y eso para nosotros es tremendamente relevante y por eso es que estamos muy satisfechos”, agregó.

En la misma línea, Muñoz señaló que “no debiéramos necesitar que los Tribunales de Justicia tengan que decirle a la PDI que tiene que respetar la Constitución, la Ley y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Evidentemente eso está en la esencia de las obligaciones que tiene cualquier agente policial, y por eso es que para nosotros es relevante también que, a diferencia del INDH, nosotros presentamos este recurso contra el director general de la Policía de Investigaciones, también contra el jefe regional y los funcionarios que participaron del procedimiento”.

“Pero acá hay un tema relevante que tiene que ver con el mando y como en definitiva por tanto una decisión como esta lo que implica son cambios en relación con las acciones que se ejecutan desde la policía y en ese sentido nos parece relevante que se haya acogido el recurso de la Defensoría de la Niñez que se conduce también contra quien dirige la Policía de Investigaciones de Chile. Y en ese sentido además es relevante conocer cúal va a ser la posición del ministro del Interior y del Ministerio del Interior en relación con esta materia, quienes de acuerdo a las declaraciones vertidas cuando este suceso se produjo estaban a la espera de la decisión judicial para, me imagino, tomar definiciones en relación con este comportamiento policial, y eso como Defensoría de la Niñez nosotros lo esperamos porque como sabemos el Ministerio del Interio ejerce el control civil de la ejecución de la labor policial”, apuntó.

“Lo relevante acá es que ojalá no necesitemos de la intervención de los tribunales para que la policía entienda que en su comportamiento y en sus acciones no puede vulnerar derechos fundamentales que son garantizados por la Constitución, y en esa línea por cierto que cuando eso se produce, como Defensoría de la Niñez cuando se trate de niños, niñas y adolescentes seguiremos pidiendo que los Tribunales de Justicia actúen y por tanto determinen conforme al derecho cuáles son las obligaciones de la policía”, indicó.

Sobre las declaraciones del director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien cuestionó la veracidad de las imágenes de la detención de la menor señalando que fueron sacadas de contexto, Muñoz afirmó que “uno espera que la versión y la información que se conoce sea integrada de manera conjunta y analizada en su conjunto, y que no se queden sólo con una parte. En ese sentido, al menos como Defensoría de la Niñez nosotros tenemos la tranquilidad, particularmente yo, de haber comunicado directamente al ministro del Interior esta situación, de haberle informado acerca de lo que había ocurrido. Pero tomaron una decisión, que fue la de mantener aquellas afirmaciones que sostenía el director general de la Policía de Investigaciones de Chile”.

“Las imágenes eran elocuentes, así lo ha establecido la corte en su fallo, tanto es así que ni siquiera la propia Policía de Investigaciones controvierte esas imágenes y cuestiona, como lo dice el fallo, que la situación de la niña bajo los 3 funcionarios policiales se haya producido, como tampoco el traslado fuera de la ciudad. Por lo tanto lo que esperamos es que ahora entonces exista una actitud en coherencia con lo que en definitiva se ha resuelto por el Tribunal de manera muy contundente, unánime, y que en dicha virtud esta situación no vuelva a producirse, porque además no olvidemos que también conocimos de un audio posterior donde aparece una situación tremendamente violenta afectando desde nuestra perspectiva derechos constitucionales que motivaron por parte de la Defensoría de la Niñez la presentación de un recurso de protección en favor de la adolescente de 17 años por el comportamiento indebido de parte de funcionarios en este contexto policial producido en la comuna de Ercilla”, manifestó.