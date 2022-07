El ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, continúa con arresto domiciliario en el marco de del caso Gastos Reservados. Esto, mientras la Corte de Apelaciónes decidió rechazar el sobreseimiento del ex general Gustavo González Yure, implicado en las mismas acusaciones de malversación de fondos públicos. Para ahondar en esta situación, la defensora penal pública de Villalobos, Bessy Plá, conversó con CNN Chile y aseguró que “con lo que hemos revisado y estudiado hasta hoy, creemos que nuestro representado no tiene responsabilidad penal de los hechos imputados”. La abogada además planteó que “se usaron los procedimientos establecidos en la ley y estimamos que no hay esa apropiación” de fondos públicos.