Tolerancia Cero: Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, y Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli

Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.
