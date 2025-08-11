Programas completos tolerancia cero

Tolerancia Cero: Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, y Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli

Por CNN Chile

11.08.2025 / 22:02

Conduce: Paula Escobar, Daniel Mansuy, Mónica Rincón y Alfredo Joignant.

En un nuevo Tolerancia Cero, programa emblema del debate y análisis político de la televisión chilena, el panel conversa con Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista, y con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli.

