Carter se abre a un nuevo domicilio político: “Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano”

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tras años de independencia política, anunció en CNN Prime: “Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano” y destacó que comparte el ideario de la colectividad fundada por José Antonio Kast.

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió en CNN Prime a sus afinidades políticas tras años de independencia luego de abandonar la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Actualmente, Carter se ha distanciado de Chile Vamos y ha estrechado vínculos con el Partido Republicano, sumándose al equipo del candidato presidencial José Antonio Kast. Recientemente, anunció su intención de postular al Senado por la Región de La Araucanía.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si ha considerado militar en el partido fundado por Kast, respondió: “Estamos conociéndonos, nos hemos acercado mucho. Hace tiempo que tenemos una relación de cariño con José Antonio Kast y con los Republicanos; por tanto, veremos en el tiempo hacia dónde conduce esta relación”.

En esa línea, confidenció: “Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano, pero no lo voy a anunciar ahora. El tiempo lo irá diciendo. No he tenido nunca una presión; para nada. No me han puesto nunca como condición hacerlo y, por el contrario, no militando, se me han abierto las puertas por completo para ser parte de este proyecto”.

En Temuco, junto a @rodolfocarter , quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en la Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso. pic.twitter.com/VqWwedMbkx — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 11, 2025

Y remarcó que comparte gran parte del ideario republicano. Respecto al debate o las diferencias en la agenda valórica, señaló que “esas diferencias las evaluaremos en el futuro” y enfatizó que, en caso de un eventual gobierno de Kast, las prioridades deben estar en afrontar la crisis de seguridad y el crecimiento económico. “Nos vamos a enfocar en las cosas que nos unen y no en las que nos separan”, concluyó.