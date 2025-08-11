Tras traspié con propuesta para nacionalizar el cobre: Vodanovic dice que hay una “obsesión con el programa” de Jeannette Jara

En Tolerancia Cero, la senadora socialista remarcó que si bien en la colectividad "hay opiniones distintas", la gracia es "cómo logramos consensuar un proyecto común entre todas las fuerzas porque no basta con sumar siglas, hay que sumar energías".

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que hay una especie de “obsesión con el programa” de Jeannette Jara, a propósito de la controversia por la propuesta para nacionalizar el cobre y el litio.

En entrevista con Tolerancia Cero, la parlamentaria defendió que en el oficialismo “hay un proyecto que se está construyendo discutiendo entre fuerzas políticas bien distintas”, y que si bien entiende que el programa pueda ser algo mediático y de interés, este está siendo trabajado.

“Hay que mejorar lo programático, es algo en lo que se está trabajando”, agregó.

Consultada sobre si hay muchas diferencias, respondió que “es obvio que hay opiniones distintas”, pero que la gracia es “cómo logramos consensuar un proyecto común entre todas las fuerzas porque no basta con sumar siglas, hay que sumar energías”.

Emplazamiento de Kast

La polémica no terminó con Jara aclarando que en realidad lo del cobre fue un error; sino que José Antonio Kast emplazó a la candidata a disculparse con él luego de tratarlo de mentiroso.

Y es que, en un principio, Jara aseguró que el líder republicano había mentido tras decir que en su programa estaba como proyecto la nacionalización de recursos naturales como el cobre y el litio.

Tras ello, Kast emplazó a la candidata a pedirle disculpas.

Sobre ello, la senadora fue enfática en señalar que “podría emplazar a Kast que nos explique por qué fue a cenar con el rey del cobre, y que nos explique qué hacía con una persona de esa naturaleza, que además lo llevaban de candidato”.

Luego, cuando se le consultó si es grave que Jara no supiera que lo del cobre estaba en su programa, respondió: “No puedo explicar cosas que las podría explicar ella”.