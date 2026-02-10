Defensa de Orrego descarta delitos en ProCultura y acusa presunta “intencionalidad política”: “No existe conducta que reprochar”

El abogado Ciro Colombara también descartó cualquier conflicto de interés en la relación entre Orrego y el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, subrayando que el conocimiento entre ambos es natural dada la trayectoria pública del gobernador.

La defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió este marte a los cuestionamientos surgidos en el marco del Caso ProCultura, asegurando que no existen fundamentos penales en su contra y denunciando una utilización política del proceso.

En conversación con Hoy Es Noticia, el abogado Ciro Colombara acusó además la existencia de “intencionalidad política en parte”.

“Lo vemos en la filtración parcial de conversaciones”, agregó.

El jurista fue tajante al asegurar: “Aquí no hay delito alguno. No existe ninguna conducta que se le pueda reprochar a Orrego desde el punto de vista penal”

Respecto a la relación entre el gobernador y Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura, el abogado descartó cualquier conflicto de interés.

“Es natural, por la trayectoria de Orrego, que conozca a centenares o miles de personas. No hay conflicto de interés alguno”, afirmó.

Fiscalía solicita suspensión de audiencia de desafuero contra Orrego

Las declaraciones se producen luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitara suspender la audiencia de desafuero contra Orrego, programada inicialmente para este viernes 13 de febrero, a las 8:30 horas.

La petición busca reagendar la instancia, aunque la decisión final deberá ser adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Gobernador Orrego asegura que solicitud es “inexplicable e incomprensible”

La solicitud del Ministerio Público generó una dura reacción del propio gobernador, quien calificó la situación como “inexplicable e incomprensible”, considerando que la investigación lleva más de dos años y que han transcurrido cerca de seis meses desde la formulación de la acusación.

“Este es un tema que debe zanjar el tribunal competente”, afirmó Orrego, señalando que espera que la Fiscalía no vuelva a postergar la audiencia.

El gobernador sostuvo que será en esa instancia donde su defensa expondrá “los errores de hecho y de derecho” cometidos por el ente persecutor, acusando confusión de instituciones, plazos y pruebas.

“Vamos a litigar en los tribunales como corresponde”, enfatizó.