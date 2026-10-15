Debate por indultos: Exministra Tohá afirma que “se ha ocupado la salud muchas veces para eludir la justicia”

Un amplio debate se ha generado las últimas semanas en torno a los indultos humanitarios a funcionarios de Fuerzas de Orden y Seguridad en los días previos a un nuevo aniversario del estallido social.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exministra del Interior Carolina Tohá abordó la situación y también sus dichos tras la muerte de Juan Aliste Vega, exmiembro del Movimiento Lautaro que cumplía una condena de 42 años por el crimen del cabo Luis Moyano y padecía cáncer terminal.

“A mí me parece que la discusión sobre los criterios humanitarios respecto de las personas que están en fase terminal y están pasando sus últimos momentos de vida es totalmente válida y es legítima esta aspiración que las familias y las personas que están en la cárcel tienen de poder morir en su casa y no en una cárcel“, dijo en primer lugar.

De todos modos, Tohá aseveró que la manera en que “esto se ha buscado tratar a través de los indultos es un camino muy equivocado que va a cerrar la puerta a que realmente logremos un criterio compartido en la sociedad chilena. ¿Por qué es complicado lo de los indultos? Porque los indultos, por definición, primero son una decisión política y yo creo que esto tendría que estar en el plano judicial”.

A juicio de la exministra, la idea de los indultos no es correcta porque “quienes tendrían que indultar hoy día, el gobierno del presidente Kast siempre ha tenido la opinión de que no debiera haber nadie en la cárcel cumpliendo condenas por violaciones a los derechos humanos, que no debiera haber nadie en la cárcel cumpliendo condenas por procedimientos policiales que se excedieron o que abusaron de la fuerza durante el estallido”.

En ese sentido, “su criterio para decidir a quién se puede mandar a la casa es una persona que por él los tendría todos libres (…) Entonces la idea de buscar que los criterios humanitarios se apliquen a través de indultos es un mal camino”.

Indultos: Tohá dice que “se ha ocupado la salud muchas veces para eludir la justicia”

Con todo, la militante del PPD aseveró que “hay una historia en esto que es muy lamentable, pero aquí se ha ocupado la salud muchas veces para eludir la justicia”.

“Partimos así con (Augusto) Pinochet, seguimos con el señor (Manuel) Contreras, uno de los culpables del homicidio de Tucapel Jiménez, que consiguió un indulto porque estaba terminal y después vivió 10 años después de ese indulto. Y hemos tenido otros casos en que los jueces han concedido a personas que están cumpliendo condenas por derechos humanos irse a la casa y después han descubierto que no eran verdaderos los antecedentes con que lograron que se les diera ese beneficio”, dijo.

Así, planteó que hacer el proceso a través de los tribunales de justicia garantiza que no haya sesgo político y también que, por ejemplo, “cuando hay una decisión humanitaria de decir esta persona está muriendo, se va a la casa y después resulta que no es verdad, tú lo puedes devolver a la cárcel porque la condena sigue vigente”.

“Yo no quiero que esto dependa de quién tiene conocidos en el gobierno, quienes tienen sintonía con un sector, sino que sea un gesto que como sociedad hacemos con las personas en sus últimos momentos, aunque hayan cometido delitos reales”, zanjó.

Respecto a si los tribunales podrían eventualmente conceder la posibilidad de un indulto a un violador de derechos humanos, Tohá se mostró a favor.

“Yo conozco muchas personas de la comunidad de derechos humanos, o por el lado de las víctimas, o por el lado de los abogados, que comparten el criterio de que estas personas que ocuparon el poder del Estado para vulnerar los derechos de sus conciudadanos, nosotros no podemos caer en el mismo estándar de deshumanización y, en los momentos finales de la vida, siguen siendo personas y ese gesto básico de decir ‘puedes morir en tu casa’, también respecto a esas personas es válido”.

“Pero lo que no podemos ser por ser humanitario es ser tomados como personas que se les puede engañar.”Porque una cosa es ser humanitario y otra cosa es ser leso. Yo creo que tenemos que ser totalmente humanitarios, pero no permitir que se ocupe este criterio para burlar la ley, para incumplir las condenas, para disimular o quitarle gravedad a los delitos que se cometieron”, cerró.