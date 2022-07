El alcalde de Puente Alto y adherente de la opción Rechazo del plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre, Germán Codina, afirmó que los integrantes del Consejo de Justicia propuesto en el texto de nueva Constitución serán nombrados políticamente y que “va a estar conformado por gente nombrada desde afuera”.

En entrevista con CNN Prime de CNN Chile, el jefe comunal debatió con la periodista Mónica Rincón sobre la composición de la eventual nueva institución, asegurando que con esto “se le quita independencia al Poder Judicial”.

La situación ocurrió al término de la conversación, cuando Codina dijo que “evidentemente que con la politización de un Consejo de Justicia se le quita independencia al Poder Judicial, de todas maneras”; lo que fue refutado por Rincón, quien indicó que “hoy día por el Senado y por el presidente pasan todos los nombramientos, o sea, ¿qué más politizado podría estar?”.

“Pero el Consejo de la Justicia no va a estar conformado principalmente por jueces, va a estar conformada por gente nombrada desde afuera (…) La mayoría no son los jueces, no son los magistrados”, aseguró Codina.

Fue en ese momento cuando Rincón explicó que “el Consejo de la Justicia tiene 17 integrantes. ¿Cuántos jueces hay? Ocho; ¿cuántos miembros del Poder Judicial? Dos. Dos más ocho da 10. 10 integrantes del Poder Judicial y siete nombrados políticamente, en eso usted tiene la razón”.

Sin embargo, Codina dijo que eso “no es lo mismo, porque quien cumple labores de magistrado y quien cumple labores de funcionario tienen formaciones distintas y no necesariamente un funcionario del Poder Judicial tiene la formación que tiene el magistrado”.

“En eso estamos de acuerdo”, le respondió la periodista, “pero los dos integrantes funcionarios del Poder Judicial no son nombrados, como usted dijo, por los poderes políticos”.

No obstante, el alcalde reiteró que estos nombramientos sí son políticos: “Los dos que son de funcionarios judiciales no le quepa duda de que, o la asociación de funcionarios o el sindicato respectivo va a influir políticamente para que los nombren”.

“Pero no son nombrado políticamente como usted dijo”, le respondió Rincón.

“No son nombrados políticamente a través de partidos tradicionales, pero sí hay un sesgo político. ¿Quién no va a reconocer que hay un sesgo político en asociaciones de funcionarios y en sindicatos?”, sentenció Codina.

Revisa el momento: