Messi debuta con un triplete en el Mundial 2026 e iguala a Klose como máximo goleador histórico

En su esperado debut en el Mundial de 2026, Lionel Messi marcó su tercer gol durante este martes en el partido de Argentina contra Argelia, igualando el récord de Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 goles.

A esto se suma que, a sus 38 años, el argentino realizó su primer triplete y con ello rompió con la histórica tendencia de la Albiceleste de sufrir en sus debuts desde el Mundial de 1994, ganando ante Argelia por 3-0.

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Klose construyó su récord de 16 goles anotando en las cuatro Copas del Mundo que disputó (cinco en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014). Esta es una cifra que el número 10 de la selección argentina alcanzó durante su sexta y probablemente última participación en la cita mundialista.

Desde la edición de 2006 hasta la de 2026, Messi cuenta con un total de 27 partidos disputados —incluyendo aquellos en los que alternaba como suplente—, según recopiló CNN en Español.

Con esto, el delantero queda por delante del exfutbolista brasileño Ronaldo “El Fenómeno”, quien ocupa el segundo lugar al lograr 15 goles en su participación en cuatro ediciones del Mundial: cuatro goles en 1998, ocho en 2002 y tres en 2006.

Le sigue Gerd Müller, quien marcó 14 goles en sus dos participaciones en los Mundiales de 1970 (con 10 goles) y 1974 (con los cuatro restantes), marcando más de un gol por partido en promedio.

Por último, pero no menos importante, aparece el francés Kylian Mbappé, quien cuenta con la misma cantidad de 14 goles, pero con solo 15 partidos disputados, y le quedan otros juegos para intentar romper el récord.

A esto se le suma que su gol frente a Senegal lo consagró como el máximo goleador histórico de la selección francesa en las Copas del Mundo.