“No significa nada especial”: La reacción de Messi tras convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

(CNN Español)- El astro argentino, figura absoluta del debut ante Argelia, celebró el triunfo ante lo que definió como un buen rival.

“Iba a ser complicado, son dinámicos, con buenos jugadores, pero estuvimos bien sin la pelota. Nos costó un poco el primer tiempo. Siempre los primeros partidos son difíciles. En el Mundial se está viendo que nadie regala nada. Todos los partidos van a ser igualados e intensos. Es muy parejo todo”, comentó tras terminar el partido.

Sobre su vigencia, el 10 explicó que “todo lo que estoy viviendo es extra. Ya conseguí todos los sueños que tenía y más. Estoy disfrutando ahora de este grupo hermoso”, y aclaró que su emoción tras marcar en el primer gol obedeció a motivos personales: “Pasé unos días difíciles, complicados, a nivel personal”, dijo sin dar mayores detalles.

Messi es desde este martes el máximo anotador en la historia de los Mundiales, pero él no le dio tanta importancia: “Es un honor estar al lado de Klose, pero no significa nada especial. Es estadística y nada más. Ronaldo fue uno de los más grandes que yo vi, y no está primero”.

El rosarino incluso trazó un paralelismo con una leyenda del tenis como Rafael Nadal: “Me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Por eso doy el máximo. Me identifico mucho con lo que veo del especial de Nadal. Si puede hacerlo, ahí estaré”.