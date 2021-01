Tras el término de las inscripciones de candidaturas a la Convención Constitucional, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las 101 listas que presentaron sus candidatos y candidatas para disputar un escaño.

Como cada jueves, en Aquí Se Debate conversamos con tres nombres que aparecerán en las papeletas de sus respectivos distritos el próximo 11 de abril: Cristóbal Bellolio, por el distrito 11; Emilia Schneider, por el distrito 10; y Cristián Monckeberg, también por el distrito 10.

Uno de los temas con más álgido debate fue el concepto de familia, uno de los términos mencionados en el primer artículo de la actual Constitución y calificado como “el núcleo fundamental de la sociedad“, así como se menciona que es deber del Estado darle protección y propender al fortalecimiento de esta.

El ex ministro Monckeberg (RN) compartió que es uno de los temas importantes a tratar, pero que “el tema es quién se atreve a definir la familia“.

“Tiene que haber un paso anterior. El Estado tiene que garantizar a cualquier ciudadano en Chile, a cualquier habitante de nuestro país, la posibilidad de llevar adelante su proyecto de vida. Y no sólo llevarlo adelante sino que además darle todas las condiciones para que lo desarrolle de buena manera”, afirmó el también ex diputado.

Por otro lado, Bellolio, quien se postuló como independiente a través de un cupo de Ciudadanos, aseguró que sería mejor ahorrarse dicho debate. Más que por su complejidad, porque “la Constitución tiene que reflejar el mínimo común denominador de nuestra vida política“.

“Para la Constitución que estamos buscando no sé si sea necesario definir familia o la función de la familia. No lo mencionaría“, señaló el cientista político.

En tanto, Schneider, parte de la lista Apruebo Dignidad, aseguró que este es uno de los tópicos fundamentales en el debate de una nueva Constitución, señalando además que a Monckeberg “le dio un ataque de progresismo en estas últimas semanas“.

“Si nos vamos a cuáles son las bases ideológicas de la Constitución actual a cómo se configura el derecho de familia, claramente se da un reconocimiento a la familia tradicional, heterosexual, y quedan fuera todo otro tipo de familias”, aseguró la ex presidenta de la FECh.

—¿Se da cuenta que hay aproximaciones? —dijo Monckeberg— Que nos da esperanza de que vamos a tener un proceso constituyente positivo…

—¿Pero eso se ha traducido en acciones ex ministro? ¿Cómo ha votado su coalición respecto a estos temas? —preguntó Schneider.

—En algunos muy bien, en otros a lo mejor no tan cercano a ustedes. Esa es la realidad del país. No una visión única, eso es importante. No impongamos una visión única.

—No quiero imponer una visión única. Pero no creo que convenga que hoy nos despercudamos de nuestro pasado. Chile Vamos, la derecha chilena, ha sido una coalición que históricamente se ha opuesto a este tipo de cambios. Y hoy usted dice reconocer todo tipo de familia, pero se han opuesto, a la ley de identidad de género, al matrimonio igualitario…

Tras algunos minutos de tira y afloja, la dirigenta estudiantil insistió en que en la postura del ex ministro habría una intención de desmarcarse del pasado de Chile Vamos. “No lo comparto para nada. Esto sí que no lo comparto para nada, porque además, se pretende instalar actuaciones en el caso mío, respecto de lo que yo pienso y lo que creo y lo que he votado”, respondió Monckeberg.

“No etiquetemos a las personas ni a las posturas ni a los sectores“, concluyó el ex presidente de Renovación Nacional.

