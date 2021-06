Los candidatos presidenciales de Chile Vamos discutieron sobre la legalización de la marihuana en el debate organizado por Chilevisión y CNN Chile. Al respecto, Ignacio Briones dijo que “hemos tenido una política de prohibición que ha fracasado y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir fracasando. Uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo”. Por eso, el representante de Evópoli propone “legalizar la marihuana, regular su venta y el autocultivo”. Por su parte, Sebastián Sichel aseguró que “ni el autocultivo ni el consumo puede ser penalizado, porque puede ser dependencia o libertad la que tienes, pero en ningún caso creo que tiene que producirse ningún tipo de mercado, ni como en Uruguay donde el mercado es monopolizado por el Estado ni como en otros países en donde hay mercados privados”. Joaquin Lavín, en tanto, aseguró tajantemente que “por ningún motivo legalizaría la marihuana. Conozco lo que significa para una familia cuando uno de sus hijos se transforma en adicto y me ha tocado muchas veces empatizar con mamás que se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga”. En relación al combate al narcotráfico, Sichel fue más allá y dijo que “yo he propuesto crear una policía especializada en tráfico, distinta, como la DEA norteamericana, que tenga capacidades y protocolos distintos”.