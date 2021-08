Durante la jornada de este miércoles, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobó, por 11 votos a favor bajo condiciones y uno en contra, el proyecto minero Dominga.

Esto generó tanto alegrías como decepciones por diferentes grupos de la ciudadanía. CNN Chile conversó con Francisco Villalón, Gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron, y con Ezio Costa, abogado de la ONG Oceana, respecto al fallo de los tribunales.

Costa explicó que este proyecto no solo afecta a las especies nativas, si no que también a las personas que viven en el sector. “Se quiere instalar en un lugar frágil donde hay especies que tienen la mayoría de su población como el pingüino de Humboldt o varios tipos de ballenas. También afecta a las personas que viven de ese medio ambiente que actualmente está operando de forma armónica. Los impactos a nuestro juicio son mayores a cualquier beneficio que se pueda obtener“, explicó.

Por su parte, Villalón aseguró que “es compatible con el medio ambiente. No solo lo hemos dicho nosotros, si no que también, en reiteradas ocasiones, la justicia ambiental. Hemos visto un fallo que señala de manera categórica, que el proyecto Dominga cumple con toda la normativa ambiental”.

Sin embargo, el abogado de la ONG aseguró que este tribunal no consideró todas las opiniones expertas. “En el procedimiento del tribunal ambiental, se han presentados científicas y científicos dando argumentos de peso de porque este proyecto no es compatible territorialmente con el lugar en que se quiere instalar. Esta no ha sido tomada en cuenta y para nuestro juicio no cumple con los estándares ambientales“, señaló.

“La minería ha tenido un rol muy importante en el crecimiento de país, ese rol la ha puesto en un lugar de privilegio donde se le permite actuar en cualquier espacio natural, y esto no debieses ser así. No creemos que en este caso sea posible desarrollar un proyecto minero sin generar daños ambientales”, agregó, increpando a la minera.

En respuesta, Villalón le recordó que los invitaron varias veces a conversar del tema, pero nunca aparecieron. “Lo que es muy claro es que los tribunales de justicia se han pronunciado, que el proyecto Dominga cumple con la ley, es un proyecto sustentable y perfectamente compatible. Nosotros hicimos una invitación abierta a su ONG para conversar y buscar soluciones. pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, respondió.

Además, aseguró que ellos lo que quieren es “generar un acuerdo y construir juntos. Estamos seguros de que esta controversia se puede resolver de buena fe, pero hay personas que se oponen a esto. La invitación es poder compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente“.

Por último, Costa afirmó que quizas la minería no es el mejor rubro para esto. “Yo lo quiero invitar a proteger el medio ambiente y que no se destruyan los sectores naturales como este. Y que busquemos un tipo de industria para lograr el desarrollo pero que no signifique dañar el medio ambiente. Quizás, la minería no es la mejor industria para eso”, concluyó.