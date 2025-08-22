De Rementería (PS) manifiesta “incomodidad” por candidatura de Jadue y plantea que su partido “tiene otro estándar”

El senador del PS, Tomás de Rementería, señaló en CNN Chile que cada coalición tiene sus propias definiciones y que no se involucrará en las decisiones del PC. Sin embargo, reconoció que está "incómodo" con la postulación de Jadue en el Distrito 9 y sostuvo que su "partido tiene otro estándar: desde el momento en que hay una acusación".

El senador del Partido Socialista (PS), Tomás de Rementería, se refirió a la inscripción de la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el distrito 9.

Consultado en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre si le incomoda la presencia del militante comunista en las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre, el legislador respondió:“Es una decisión del PC, yo no me voy a involucrar en ella. Tal vez habría tomado una decisión distinta. Mi partido tiene otro estándar: desde el momento en que hay una acusación, la persona pierde sus derechos militantes. Y acá hay una persona que está acusada; ni siquiera es formalizada, hay una imputación”.

En esa línea, dijo que comparte la postura de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien señaló que habría preferido que Jadue se dedicara a su defensa en el denominado Caso Farmacias Populares.

“La gracia de ser coalición es que finalmente cada partido tiene su criterio. Yo no lo habría tenido, por eso estoy en otro partido. Pero no voy a ponerme a vetar a otros partidos por quiénes integran en sus listas. Creo que finalmente ya es un hecho consumado, no hay mucho más que discutir”, puntualizó, aunque reconoció que existe una incomodidad.

El caso de Daniel Jadue

El exalcalde de Recoleta enfrenta diversas imputaciones por parte del Ministerio Público, con las siguientes penas solicitadas:

Fraude al fisco: delitos consumados y reiterados.

Estafa: delito consumado.

Cohecho: delito consumado, conforme al artículo 251 quinquies n.º 1 y n.º 2 b), que contempla una pena especial de 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para ejercer cargos, empleos u oficios públicos.

Delito concursal: consumado.

La audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 3 de septiembre de 2025, a las 09:00 horas.