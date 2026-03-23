De mantener el precio del transporte público a reducir el de la parafina: Las siete medidas de Hacienda ante el alza de los combustibles

En exclusiva en CNN Chile, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, explicó las siete medidas que se aplicarán para enfrentar el alza del precio de los combustibles, producto del conflicto en Medio Oriente que ha impulsado el precio del petróleo.

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, abordó la situación económica que enfrenta el país en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un fuerte aumento en el precio del petróleo.

En conversación con Mónica Rincón, el ministro de Hacienda subrayó que el panorama actual puede calificarse como “probablemente uno de los shocks más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto en la historia”.

“El precio internacional del diésel en el mundo ha subido 70% entre semana y el de la gasolina 30%. No sabemos cómo va a terminar, tenemos incerteza sobre qué va a pasar”, enfatizó.

Esta crisis remarcó, no solo es histórica, sino también económica. En ese sentido, planteó que el panorama nacional se enfrenta con niveles de deuda cercanos a los 40 mil millones de dólares, “más de lo que debía hace cuatro años”.

“Teníamos hace cuatro años un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) de ocho mil millones de dólares y hoy tenemos menos de cuatro mil”, agregó.

En ese contexto, sostuvo que el país enfrenta actualmente una “estrechez económica también muy aguda”.

“Tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas. Y la decisión consiste principalmente en que dictaremos un decreto que va a llevar los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales”, argumentó.

Asimismo, enfatizó: “¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si mantuviéramos los precios en estos niveles nos costaría 140 millones de dólares a la semana. Con eso resolvemos toda la lista de espera de cáncer”.

Las siete medidas de Hacienda

En exclusiva en CNN Chile, el ministro describió las siete medidas que implementará el Ministerio de Hacienda para enfrentar el impacto del alza de los combustibles.

Precio del transporte público : se mantendrá sin cambios. “No se alterará desde esta fecha hasta que termine el año, no hay letra chica”, aclaró.

: se mantendrá sin cambios. “No se alterará desde esta fecha hasta que termine el año, no hay letra chica”, aclaró. Medidas para regiones: los gobernadores deberán determinar “cómo van a mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva”, dijo, agregando que “estas medidas son administrativas y no requieren ley”.

los gobernadores deberán determinar “cómo van a mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva”, dijo, agregando que “estas medidas son administrativas y no requieren ley”. Subvención a taxis y colectivos : el secretario de Estado explicó que estos servicios compiten con el transporte público subsidiado. “El taxista con buena razón me dice: ‘ministro, yo tengo que competir con el Transantiago y usted los va a ayudar a no subir las tarifas, y yo tengo que subirlas’. Entonces yo tengo que brindar un apoyo para que esa competencia siga siendo leal ”, expresó. En ese sentido, anunció una subvención de 100 mil pesos mensuales por taxi durante seis meses para la adquisición de combustibles . No obstante, señaló que si el contexto económico se normaliza esta medida podría modificarse.

: el secretario de Estado explicó que estos servicios compiten con el transporte público subsidiado. “El taxista con buena razón me dice: ‘ministro, yo tengo que competir con el Transantiago y usted los va a ayudar a no subir las tarifas, y yo tengo que subirlas’. Entonces ”, expresó. En ese sentido, anunció . No obstante, señaló que si el contexto económico se normaliza esta medida podría modificarse. Reducción del precio de la parafina : se aplicará el valor que tenía durante el mes de febrero durante todo el otoño e invierno. La medida se contempla hasta fines de septiembre.

: se aplicará el valor que tenía durante el mes de febrero durante todo el otoño e invierno. La medida se contempla hasta fines de septiembre. Financiamiento para electromovilidad : el Gobierno preparó junto a BancoEstado una línea de financiamiento preferencial para taxistas u operadores que quieran cambiar su vehículo. “Es un financiamiento preferencial a seis años plazo, con la primera cuota después de seis meses”, añadió.

: el Gobierno preparó junto a BancoEstado una línea de financiamiento preferencial para taxistas u operadores que quieran cambiar su vehículo. “Es un financiamiento preferencial a seis años plazo, con la primera cuota después de seis meses”, añadió. Seguridad y dignidad en rutas : se implementarán espacios para transportistas en carreteras. Este trabajo se realizará en conjunto con los ministerios de Seguridad Pública y Obras Públicas.

: se implementarán espacios para transportistas en carreteras. Este trabajo se realizará en conjunto con los ministerios de Seguridad Pública y Obras Públicas. Impuesto específico a los combustibles: se incrementará de manera transitoria por seis meses, mientras dure la contingencia.

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