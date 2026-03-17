Daniel Mansuy y la extradición de Galvarino Apablaza: “Tendría una fuerte carga simbólica que esto ocurriera bajo el gobierno de Kast”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, se refirió al proceso de extradición de Galvarino Apablaza. “Tendría una fuerte carga simbólica que esto ocurriera bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, discípulo político de Jaime Guzmán”, señaló.

Han pasado cinco años desde el asesinato del senador Jaime Guzmán en el campus Oriente. En septiembre de este año se cumplen 35 años desde el secuestro de Cristián Edwards, que se extendió por varios meses y terminó con su liberación tras una negociación en febrero de 1992.

Galvarino Apablaza, conocido como el comandante “Salvador”, es uno de los autores intelectuales de estos dos crímenes y aparentemente está muy cerca de regresar a Chile. No ha cumplido un solo día de condena en el país. Fue localizado en 2004 en Argentina, donde pasó siete meses recluido. Posteriormente recibió el estatus de refugiado político y fue protegido durante años por el kirchnerismo. Más tarde perdió esa condición. Desde entonces, los pedidos de extradición han ido y venido.

Si se considera el tiempo transcurrido, desde 2004 hasta 2026 han pasado 22 años sin que Apablaza haya concurrido a Chile para enfrentar a la justicia en los tribunales chilenos.

Es posible que en los próximos días esto ocurra y que regrese al país. Falta que un juez firme una última orden, aunque el abogado del comandante “Salvador” ha presentado diversos recursos para evitarlo.

En cualquier caso, sería extraordinario que un crimen como el de un senador en democracia pudiera ser pagado por uno de sus autores intelectuales en Chile, donde se perpetró el delito. También tendría una fuerte carga simbólica que esto ocurriera bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, discípulo político de Jaime Guzmán.