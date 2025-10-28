Daniel Mansuy sobre el debate de los inhibidores de señal en cárceles: “¿Podemos confiar en que están funcionando?”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, se refirió a la controversia por los inhibidores de señal en las cárceles: “La pregunta que nos hacemos los chilenos es muy simple: ¿podemos confiar en que los inhibidores de señal están funcionando y que las cárceles están realmente controladas por el Ejecutivo si las redes sociales graban videos y luego los publican?”.

La semana pasada, un grupo de reos filmó en la cárcel un intento de agresión a los individuos involucrados en la trágica muerte de un menor en Recoleta.

El video fue inmediatamente difundido en redes sociales, lo que obligó a formular una pregunta incómoda: ¿qué está pasando con los inhibidores de señal, pieza maestra de la lucha contra el crimen organizado que opera desde las cárceles? Cabe recordar que, hace no tanto tiempo, se realizó una licitación por 5.600 millones de pesos para instalar inhibidores de señal en los recintos penitenciarios.

Las explicaciones del gobierno han sido, por decirlo menos, cantinflescas. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó en Tele13 Radio que la “inhibición tiene ciertas características estratégicas desde el punto de vista de cómo se controla la cárcel. Eso permite identificar ámbitos del funcionamiento al interior de la cárcel que también son relevantes desde el punto de vista del control penitenciario”. Y siguió: “En ocasiones hay aparatos que pueden funcionar por otros propósitos públicos que estén asociados al funcionamiento de la cárcel para otros fines”.

¿Entendió? Yo tampoco. El ministro de Justicia, para no ser menos, dijo que los inhibidores están funcionando, a pesar de que sabemos —basta mirar las redes— que no es así. Si hacemos memoria, además, podremos recordar que, en marzo de este año, la Contraloría elaboró un informe que detectaba problemas con los inhibidores.

La reacción del gobierno: criticar el informe y denunciar su filtración. La pregunta que nos hacemos los chilenos es muy simple: ¿podemos confiar en que los inhibidores de señal —insisto, pieza maestra de la lucha contra el crimen— están funcionando y que las cárceles están controladas por el Ejecutivo si las redes graban videos y después los publican? ¿Cómo no ven los ministros que sus explicaciones incomprensibles solo aumentan la desconfianza de los ciudadanos y transmiten la señal de que nadie se está tomando en serio la principal urgencia de los chilenos? Y, por último, ¿cómo no darse cuenta de que le están pavimentando el camino a quienes dicen combatir?