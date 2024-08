Fernando Paulsen recoge advertencia de Eliezer Yudkowsky sobre la inteligencia artificial

En "Cuestión de Opinión", el conductor de CNN Chile Radio se refirió al llamado que hizo el experto en IA a detener y revisar el acelerado avance que ha tenido esta tecnología.

En la revista Time, una de las personas que ha sido calificada como de los más conocedores del tema de la inteligencia artificial, el científico y escritor estadounidense Eliezer Yudkowsky, se mandó una de esas advertencias que dan pánico y dijo: ojo, no hay que -de alguna manera- ir más despacio con la inteligencia artificial.

Un grupo había habido dicho que no vayamos tan rápido con la inteligencia artificial, hagamos una moratoria de seis meses para entender las velocidades y las cosas nuevas que pueden traer, y Eliezer Yudkowsky en Time dice: no, no hay que hacer una revisión de lo que está pasando, hay que parar la inteligencia artificial inmediatamente, si no toda la humanidad se muere.

Estamos hablando de alguien que no es un chalado que está hablando, no digo tampoco que sea 100% cierto, pero la voz de alerta que genera y él dice ‘imaginemos una civilización alienígena entera que piensa a una velocidad millones de veces superior a la humana en un mundo de criaturas -nosotros- que desde su perspectiva son muy estúpidas y lentas’; y hasta ahora nosotros habíamos visto la inteligencia artificial y sus inconveniencias como básicamente el que te pudieran hacer algún tipo de estafa o que te pudieran cambiar, suplantar, cambiar la voz o ponerte en una situación incómoda.

Pero Yudkowsky dice ‘no, tómenlo en serio, la velocidad a la que está adquiriendo la inteligencia artificial, está muy difícil de poder ser detenida por la humanidad’. Va a hacer un acto de competencia con esta otra mentalidad. No tiene la todos los sentidos y ánimos de empatía de priorizar.

Estamos en un momento en que, si es que no paramos de cuajo esta situación para entenderla, revisarla, mirarla, se puede desbordar al punto de acabar con la civilización humana.

Yo casi me morí porque, además, sale en medios de comunicación que son relativamente (…) la revista Time, es una de las revistas más importantes del mundo y empecé a revisar ayer a Yudkowsky. Es un tipo que tiene unos libros extraordinarios, que se entregan en la universidad; un tipo que creó una organización sobre inteligencia artificial, que es de las que más estudios ha hecho en torno a eso.

Yo no digo alármense y paren todo, pero cuando de repente aparece una persona que tiene, de alguna manera, credenciales para poder hablar con sentido de este tema, por lo menos, prestemos la atención y, desde ese punto de vista, espero, que se haga efectivamente eso hasta entender muy bien cómo las nuevas tecnologías están operando y pueden funcionar.