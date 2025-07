Dr. ChatGPT: ¿Cuáles son los riesgos el autodignóstico?

En Entrevistas CNN, Osmar del Toro, especialista en medicina interna y regenerativa Universidad de La Habana Cuba, alertó sobre los peligros de herramientas como ChatGPT.

En un contexto donde la información médica circula de manera abundante en internet y redes sociales, muchas personas optan por autodiagnosticarse o minimizar ciertas lesiones.

Sin embargo, expertos advierten que no tratar adecuadamente un problema de salud puede derivar en complicaciones mayores. A esto se suma el riesgo de interpretaciones erróneas que retrasan la atención profesional y agravan la condición inicial.

¿Cuáles son los riesgos del autodiagnóstico?

En Entrevistas CNN, Osmar del Toro, especialista medicina interna y regenerativa universidad de La Habana Cuba, alertó sobre los riesgos de herramientas como ChatGPT. “Esto tiene peligro (…). No quiero satanizar el uso, es una herramienta poderosa, pero hay que saberla usar”.

“No está en el momento para poder reemplazar diagnósticos médicos certeros y a tiempo (…). La IA todavía no está a la altura de reemplazar el criterio médico en tiempo real, todavía un robot o IA no ha sido capaz de reemplazarlo”, agregó el también director ejecutivo Clínica Revitamed.

