“Forma parte de su esencia”: Labbé y la reivindicación de Kaiser al pinochetismo

El jefe de campaña del líder nacional-libertario destacó que aún con la entonación de la tercera estrofa y la defensa de lo que fue la dictadura cívico-militar el candidato logró un 13,9%, y que con ese discurso buscaron pasar a segunda vuelta.

Un naciente Partido Nacional Libertario (PNL) de Johannes Kaiser logró un resultado que cualquier partido querría para sí en una elección presidencial. El abanderado y presidente de la colectividad logró un 13,9% y quedó en una cuarta posición, mientras que en la parlamentaria estarían asegurando cerca de una decena de escaños.

Al respecto habló en Tolerancia Cero el jefe de campaña de Kaiser, el diputado Cristián Labbé, quien reiteró que en esta pasada de la carrera presidencial era fundamental dar cuenta de la “batalla cultural” que está dando el candidato y su partido.

En esa línea, Labbé fue consultado sobre la entonación de la tercera estrofa del Himno Nacional durante el cierre de campaña, algo que inmediatamente fue noticia por la significancia que esto tiene por su relación con la dictadura cívico-militar que vivió el país.

Sin embargo, el parlamentario explicó que dichos versos fueron reproducidos a lo largo de toda la campaña y que no fue algo que surgió a última hora como un intento de diferenciarse del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Si usted revisa la campaña completa, desde Arica hasta Punta Arenas se cantó la tercera estrofa. No es que se haya hecho una estrategia final”, afirmó.

En ese sentido, Labbé aseguró que “eso forma parte de su esencia, lo han escuchado, lo han entrevistado, no voy a hablar cosas que ya todos hemos visto”.