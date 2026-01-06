Cristián Farías, corresponsal de The New Yorker, dice que juez Hellerstein “no le hará la vida fácil” ni a Trump ni a Maduro

El periodista y abogado estuvo en la audiencia en que compareció el exlíder del régimen venezolano, detallando cómo se vio él y su esposa y qué sabemos del caso. Además, puso la atención en el juez Alvin Hellerstein, quien ya ha sido piedra de tope a algunas medidas que ha adoptado Trump.

Alicaídos y cabisbajos. Así fue como el periodista y abogado chileno Cristián Farias vio a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante la audiencia ante el tribunal de Nueva York, donde está siendo imputado por crímenes de narcotráfico.

Según contó a CNN Prime, Farías señaló que mientras se espera la próxima audiencia el 17 de marzo ambos seguirán detenidos mientras trabajan la defensa.

En primer lugar estará el intento de presentar a Maduro como el presidente en ejercicio de Venezuela. Esto podría permitir que se reconozca la inmunidad que a través del derecho internacional le han dado particularmente a tres figuras de cada Estado: el presidente, el primer ministro y el canciller.

“Una gran pregunta, no solo en el caso de Venezuela pero en tantos otros casos jurídicos que afectan a Donald Trump es cuánta deferencia se da a un presidente que realmente no cumple con el Estado de derecho, que no cree en el Estado de derecho”, explicó el corresponsal de The New Yorker.

En ese sentido, el argumento principal por parte del persecutor estadounidense es que no persiguen a Maduro en tanto al rol que cumplió en Venezuela, sino por su liderazgo de una banda de crimen organizado y porque además no reconocen las últimas elecciones donde se proclamó como mandatario.

Por otro lado, el juez a cargo del caso Alvin Hellerstein es conocido en Estados Unidos por su historial y parte importante del resultado del juicio, más allá de las obviedades del proceso, depende de él.

“Él ya conoce muchas de las artimañas de Trump en cuanto al debido proceso en contra de los venezolanos que Trump no se los ha otorgado, y él le ha dicho que no puede hacer eso por la Constitución y las leyes (…) Hay que ver cómo va a fallar, pero no veo que le haga la vida fácil ni al presidente ni a Nicolás Maduro”, comentó.