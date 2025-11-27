Cretton (UDI) califica como “bastante natural” una eventual coalición entre Chile Vamos y Republicanos tras dichos de Squella

El diputado electo Eduardo Cretton (UDI) se refirió en Aquí Se Debate a las directrices entregadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre la coordinación que tendrían con Chile Vamos y el Partido Libertario en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Los diputados electos Eduardo Cretton (UDI) y Luis Pardo (RN) abordaron en Aquí Se Debate los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre las alianzas en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

El senador electo entregó algunas directrices en el podcast Cómo te lo explico, que se emite en La Tercera, donde adelantó que “este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos”.

Consultado sobre la posibilidad de integrar a Chile Vamos y al Partido Libertario, comentó que la intención es “unir a toda la oposición” para sacar adelante el programa de Kast, centrado en el combate al crimen organizado y la reactivación de la economía.

Al ser consultado sobre la posibilidad de formar una coalición, precisó: “Creo que es inevitable, necesario y bueno que exista una coordinación fluida”, con la idea de que “nadie se sienta como invitado al gobierno, sino que lo sienta como propio”.

En ese contexto, abrió la posibilidad de que participen en las reuniones que se sostengan en un eventual futuro comité político.

Sobre este punto, Pardo señaló que “esto se tiene que discutir institucionalmente después del 15 de diciembre” y enfatizó que primero hay que ganar la elección. Luego, afirmó, se debe avanzar en resolver las diferencias programáticas.

Por su parte, Cretton complementó: “A mí me parece bastante natural”.

“Cuando uno ve a Kast, una persona que se formó en los cuadros de la UDI, fue secretario general. Lo propio de Squella, a quien conocí cuando yo era mucho más joven, cuando todavía era diputado de la UDI. Entonces, obviamente hay muchos vasos comunicantes entre la UDI y el Partido Republicano, y me parece que es natural que nos sentemos a la mesa a conversar”, cerró.