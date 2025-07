“Cree que pegándole al Presidente Boric va a ganar algo”: Ricardo Lagos Weber sobre los dichos de Matthei en política exterior con EE.UU

El senador del PPD se refirió a las declaraciones de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien afirmó: "En la relación con EE.UU. no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto". Sus declaraciones se enmarcan en la posible aplicación de un arancel al cobre por parte de Trump.

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al posible arancel del 50% a las importaciones de cobre, sin que hasta ahora se hayan precisado los detalles de este nuevo gravamen.

En ese contexto, sostuvo que interpretar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es fácil”, ya que “dice una cosa, hace otra, y luego se retracta”.

“Lo que sabemos, porque no hay nada formal, es que ha dicho que va a elevar los aranceles del cobre a un 50%. Esto es: cada cobre que llegue, le va a cobrar 50% de arancel. O sea, es harto. La pregunta es, ¿Chile exporta alrededor del 10% o 11% de su cobre a Estados Unidos solamente? En consecuencia, no creo que lo haya hecho pensando en Chile. Y no sabemos si se le va a aplicar a Chile o no, por lo demás. Eventualmente sí, no sabemos, no tenemos información”, comentó.

El legislador detalló que ha conversado con autoridades de Gobierno, quienes le señalaron que aún no existen órdenes ejecutivas al respecto.

“La demanda de cobre en el mundo crece más rápido que lo que las actuales mineras pueden producir. Al corto plazo, de todas maneras, va a faltar cobre. O sea, el precio se va a mantener alto. No tiene un impacto para Chile porque va a poder destinar ese 11%, si eventualmente nos aplican un impuesto —que no sabemos de qué monto ni a qué producto—, si es cobre refinado, si es cobre no refinado, etc. Cuando sepamos eso, se va a poder redirigir seguramente esas exportaciones a terceros mercados”, planteó.

Sobre los dichos de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien afirmó que “en la relación con EE.UU. no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto”, Lagos Weber señaló: “Es una afirmación que no sé qué base tiene, tratar de subir en las encuestas, en las que viene cayendo bien fuerte, para ser bien franco. Y cree que, pegándole al Presidente Gabriel Boric, va a ganar algo.

“Aquí lo que hay que hacer es defender a Chile. En vez de echarle la culpa al presidente Boric —de algo que, además, no tiene ninguna culpa—, yo no veo por dónde está la conexión. Yo me preocuparía, como si fuera candidato presidencial —que no soy—, de los intereses de Chile, de cómo hacerlo mejor para que a Chile le vaya bien, y no tratar de pegarle al presidente de turno”, cerró.