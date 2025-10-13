“Correré el riesgo de hacer mi apuesta”: La proyección de Pepe Auth en las elecciones parlamentarias

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, realizó una proyección sobre la futura composición del Congreso tras las elecciones del 16 de noviembre.

El 16 de noviembre no sólo se elige a quien será presidente de la República de marzo 2026 a marzo 2030, sino también -a veces se invisibiliza- a quienes formarán parte del Senado y de la Cámara de Diputados que se relacionará con el poder Ejecutivo durante los próximos 4 años.

Como suelo hacerlo, correré el riesgo de hacer pública mi apuesta para el Senado y la Cámara que vienen.

Se eligen el 16 sólo 23 senadores, porque 27 continúan hasta 2030 porque sólo llevan 4 años. Mi apuesta es que la lista de los principales partidos oficialistas elegirá 8 y las dos listas de oposición sumarán 14, de manera que la correlación será favorable para la derecha 27 a 21, sin considerar dos senadores opositores, pero más bien de centro. El principal bloque en el Senado continuará siendo Chile Vamos, aunque el resultado presidencial le sea adverso.

En la Cámara de Diputados se eligen 155 y mi pronóstico es que el gobierno actual sumará 67 escaños favorables a su gestión. Su lista principal elegirá 59 diputados, la segunda lista de gobierno 6 adicionales, además de un ecologista verde y un independiente fuera de pacto. Los 88 restantes saldrán de la oposición al gobierno de Boric. Mi apuesta es un resultado equilibrado entre las dos listas de derecha, 44 la de Evelyn Matthei y 40 diputados la lista de Kast y Kaiser. El PDG ganaría 3 escaños pero superaría el 5% para prolongar su existencia y Amarillos uno solo, por lo que desaparecía.

Será la primera vez que la derecha tenga mayoría en ambas cámaras, aunque quizás no tenga tiempo de celebrarlo, porque va desde Demócratas y Evopoli, a Socialcristianos y Nacional libertarios. El opositor que gane la presidencia de Chile tendrá que resistir las presiones de su barra brava y trabajar con mucha inteligencia, delicadeza y flexibilidad para que esa mayoría teórica inicial se traduzca en apoyo a sus iniciativas legislativas y se mantenga cuando se hayan extinguido las cenizas del fuego electoral.