Correa Sutil cuestiona la invariabilidad tributaria del Gobierno: “Me parece inconstitucional”

El abogado y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, cuestionó con dureza uno de los puntos centrales de la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast: la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. A su juicio, la fórmula propuesta no solo es “torpe”, sino además contraria a la Constitución.

En conversación con CNN Chile Radio, Correa Sutil afirmó que el mecanismo, que busca fijar por 20 o 25 años la carga tributaria de determinadas empresas, impide que futuras mayorías democráticas puedan modificar esa política pública según cambien las circunstancias del país.

“Eso a mí me parece inconstitucional, porque piense usted que si es por 25 años, el Congreso de 2056, o sea, en 20 años más, no va a poder variar la tasa tributaria de esas empresas”, sostuvo.

El exsubsecretario agregó que ese tipo de cláusulas contradice el principio republicano y democrático, ya que “cada generación va definiendo sus políticas públicas”. Por eso, insistió en que una norma de ese tipo “no responde a la idea de que los asuntos se discuten en cada generación y se resuelven en cada generación”.

¿Por qué Correa Sutil ve inconstitucional la invariabilidad tributaria?

Durante la entrevista, Correa Sutil sostuvo que el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados fue insuficiente y que el proyecto avanzó sin una discusión de fondo. “Yo vi una cámara muy poco activa, pasó como un buzón la pelea por un voto o menos de un voto, hubo muy poco debate sobre el proyecto y se enriqueció cero el proyecto”, afirmó, junto con expresar su expectativa de que el trámite en el Senado permita una discusión más profunda.

Sobre el fondo, explicó que la invariabilidad genera un problema político y constitucional, porque limita la capacidad del Estado para adaptar su política tributaria ante cambios económicos futuros. Según dijo, no basta con que el Gobierno argumente que se trata de un contrato entre una empresa y el Estado, ya que el principio de igualdad tributaria también entra en juego.

“Si usted le sube la tasa del impuesto a un inversionista de las mismas características de aquel con el cual hizo el contrato, esa empresa va a poder decir: ‘Tengo el mismo capital invertido, tengo el mismo número de trabajadores, y a ese señor usted le tiene un impuesto del 23% y a mí me quiere aplicar un 30%’”, planteó.

Desde esa perspectiva, advirtió que el mecanismo podría abrir una ola de litigios y que no es efectivo afirmar que solo afectará a quienes pacten ese contrato. “Vamos a tener, por lo menos, muchos juicios y yo creo que esos juicios al menos son de resultados inciertos”, dijo.

Correa Sutil también puso en duda la eficacia de la medida como incentivo para atraer inversión. A su juicio, la verdadera certeza para los capitales no se construye con una norma de ese tipo, sino con estabilidad política e institucional. “Yo creo que hay que atraer los capitales de otro modo, con estabilidad política sobre todo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el principal desafío de Chile no pasa por congelar impuestos por décadas, sino por mejorar su arquitectura política, en especial el sistema electoral y la fragmentación del Congreso. “La estabilidad política no se decreta así por una ley, sino que se logra con una mejor arquitectura política”, sostuvo.