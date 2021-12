Este sábado, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer los locales de rendición de la Prueba de Transición Universitaria (PTU). En total serán más de 280 mil alumnos quienes darán la prueba este año.

Para conocer el establecimiento correspondiente, los estudiantes deben acceder al portal dispuesto por el Demre, donde deben ingresar con sus datos de autentificación para obtener los datos de su tarjeta de identificación.

Al igual que el año pasado, la prueba se realizará en dos turnos. En conversación con CNN Chile, la coordinadora académica de Preunab, Karem Ramirez explicó que el próximo lunes y martes será el turno del grupo uno, el miércoles no habrá pruebas ya que es feriado y jueves y viernes corresponderá a la rendición de la prueba del grupo 2.

Lee también: Pulso Ciudadano: Gabriel Boric se impondría por 14 puntos a José Antonio Kast en la segunda vuelta

“Históricamente sabemos que el domingo previo a la prueba es el día del reconocimiento de salas, pero el contexto de pandemia en que nos encontramos hace imposible poder ingresar a los recintos”, expresó Ramirez.

En ese sentido, recomendó que de todas formas “los estudiantes puedan acercarse a sus locales para conocer la distancia que hay desde sus hogares, el medio de transporte que van a utilizar para presentarse con la suficiente anticipación y con eso disminuir el estrés y la ansiedad del proceso”.

Al ser consultada por si es recomendable que los estudiantes repasen materia en estos momentos, la coordinadora académica sostuvo que “no sugiero una maratón de estudio, quizás ver un contenido en particular de una prueba específica, de un rato no mayor a una hora, tomando en cuenta que estamos próximos y que el tiempo no va a alcanzar para ver un contenido”.

“Estos días generalmente son más bien para descansar, alimentarse bien o distraerse un poco”, añadió.

Asimismo, se refirió a la importancia que en la actualidad le dan jóvenes a la prueba. “Hay situaciones que han sido beneficiosas para los estudiantes como por ejemplo esta prueba de invierno (…) quienes van a rendir esta prueba tendrán la opción de que si no consiguieron el puntaje que querían pueden rendir la prueba de invierno”.

Dicho examen se llevará a cabo el 4 y 5 de julio de 2022 y “a diferencia de la prueba que están rindiendo ahora, pueden inscribir solamente la prueba de su interés, en la que no tuvieron el resultado esperado”.

En ese contexto entregó consejos para los estudiantes de cara a la prueba que se rendirá la próxima semana. “Recomiendo la revisión de todas maneras una vez terminada la prueba. Ennegrecer muy bien el círculo de la hoja de respuestas y llevar todos los materiales para que no sea una distracción mayor, junto con los documentos de identificación”.

Mientras que a los padres sugirió que acompañen, contengan y apoyen a sus hijos “no sólo en el momento de la rendición y previo a la prueba, sino posteriormente porque luego viene el momento de tomar las decisiones”.