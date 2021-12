Este domingo se reveló la última edición pública de la encuesta Pulso Ciudadano de cara la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre.

Según indicó el sondeo, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, alcanzó un 42,2% de las preferencias, superando por 13,9 puntos a su rival del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtuvo un 28,3%.

Mientras que un 16% no sabe o no responde ante una de las dos opciones, un 8,5% aseguró que no votará y los votos nulos o blancos abarcan un 5,0% de las menciones.

En cuanto a las expectativas de quien puede ganar la elección, un 44,1% de los consultados cree que Boric triunfará en la segunda vuelta, mientras que un 27% cree que Kast será el próximo presidente de Chile.

En relación a como son las preferencias en función de las votaciones en primera vuelta, el 43,4% de los votos de Franco Parisi elegirían a la carta del Frente Amplio para el balotaje y solo un 18,4% se decidiría por el abanderado del Frente Social Cristiano el 19 de diciembre.

En el caso de quienes votaron por Sebastián Sichel, un 49,7% elegiría a José Antonio Kast, y un 28,9% se inclinaría por Gabriel Boric.

Desde Activa aseguraron que la encuesta se efectuó con una muestra de 2.004 entrevistas, entre el 30 de noviembre y 04 de diciembre 2021, a través de un panel online representativo a nivel nacional.