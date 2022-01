Durante esta semana se zanjaron las definiciones respecto a quienes hoy conforman la nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional, en una deliberación que destacó por contar con dificultades para encontrar consensos, lo que derivó en tensiones entre algunas fuerzas políticas.

La convencional del Frente Amplio, Amaya Álvez, se refirió a esto con CNN Chile y aprovechó de entregar sus impresiones respecto a las relaciones que su colectividad mantiene con el Partido Comunista al interior del ex Congreso Nacional, así como de los aprendizajes y desafíos que le deparan a la instancia.

La constituyente destacó en primer lugar el carácter “único e irrepetible” de la convención, sin embargo, reconoció que hubo importantes dificultades en materia de comunicación y difusión, haciendo de dicha crítica, un emplazamiento hacia el gobierno.

“Parte del proceso de aprendizaje s haber tenido una institucionalidad al servició de la Convención Constitucional, diría que ahí hay una falencia que espero que se resuelva a la brevedad. Pienso sinceramente que el Gobierno actual no nos sostuvo“, sentenció.

Álvez también se refirió al trato que el Frente Amplio y el Partido Comunista han mantenido al interior del hemiciclo, asegurando que “no es un secreto que no hemos tenido un trabajo conjunto“, agregando que eso no significa que la relación entre ambas colectividades no podría mejorar.

Pese a esto último, Amaya insistió en que -a su parecer- el FA no ha recibido un buen trato por parte del bloque comunista: “yo esperaría que entre aliados, entre quienes pertenecen a una misma coalición de gobierno hubiese mayor información, un mejor trato. No me parece lo que ha ocurrido entre ayer y hoy”.

Por otro lado, la convencional clarificó que desde el Frente Amplio hubo intensiones directas de apoyar a María Elisa Quinteros en la elección para la Mesa Directiva de la CC, desde que Ramona Reyes bajó su candidatura, pese a los cuestionamientos que hubo al respecto.

“María Elisa Quinteros tuvo desde siempre con nuestro apoyo, lo que ocurrió fue un error de cálculo y ahí sí que hay que hacer una autocrítica respecto a cómo se dio a conocer la información (…) María Elisa lo sabe, lo hablamos hoy día, ella sabe que llegó a la presidencia con nuestro apoyo“, explicó.