“Contamina al club”: Exdirector de Azul Azul afirma que Michael Clark debería dejar el cargo tras sanción de la CMF

En conversación con CNN Deportes, el exdirector de Azul Azul y abogado, José Joaquín Laso, calificó la resolución de la CMF como "contundente" y advirtió que la sanción por vulnerar la "fe pública" es solo "la guinda de la torta", dada la existencia de querellas criminales y otros procesos pendientes contra Clark.

La sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al presidente de Azul Azul, Michael Clark, por su rol como exdirector de Sartor AGF, abrió un nuevo flanco de debate en el fútbol chileno. La resolución, que incluye una multa de 65.000 UF y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos en entidades reguladas, se basó en infracciones que el organismo calificó como graves, entre ellas vulneraciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores.

En este contexto, CNN Deportes conversó con el exdirector de Azul Azul, José Joaquín Laso, abogado y exintegrante del directorio, para analizar el alcance de la decisión del regulador y el impacto que podría tener en la conducción de la concesionaria.

Laso destacó que la resolución del organismo supervisor fue clara y extensa: “La CMF se tomó su tiempo, pero el fallo es bastante contundente”, afirmó. Sobre la magnitud de la multa, añadió que espera que los tribunales no reduzcan la sanción.

“Aquí lo que se afecta es la fe pública, y con eso uno debe ser especialmente cuidadoso. Estas entidades invitan a la gente a invertir y lo mínimo es que la información sea transparente y ajustada a los reglamentos. Eso no ocurrió, según lo que revela la investigación”, señaló.

Respecto de la situación judicial y administrativa de Clark, Laso fue enfático al recordar que el actual presidente de Azul Azul enfrenta otros procesos: “Este personaje tiene querellas criminales por administración desleal y estafa, demandas civiles y una serie de reparos. Esto es solo una parte del cúmulo de investigaciones: hay procesos civiles, penales y ahora esta sanción administrativa. Y ojo, estos antecedentes también deberían remitirse al Ministerio Público”, advirtió.

Consultado sobre si Clark debería continuar en su cargo mientras el proceso no esté firme, Laso sostuvo que, más allá de la presunción de inocencia, la situación afecta directamente la imagen de la institución.

“Creo que con este cúmulo de antecedentes, y con la tremenda resolución de la CMF, por pudor uno debería dar un paso al costado. Por dos razones: porque contamina al club deportivo y porque involucra también a la casa de estudios asociada. No me parece sano. Debería enfocarse en su defensa y dejar a la U en mejores manos”, afirmó.

Revisa la entrevista completa aquí: