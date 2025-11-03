Constanza Martínez, presidenta del FA: “La derecha perdió la oportunidad de tener una candidatura moderada”

La timonel del FA afirmó en Tolerancia Cero de CNN Chile que en la oposición “no existe una candidatura que represente la moderación, el diálogo ni los principios democráticos”.

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la carrera presidencial y a los contendores de la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Desde su perspectiva, “la derecha perdió la posibilidad de tener una candidatura moderada”, aludiendo a las recientes declaraciones de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, sobre el Plan Nacional de Búsqueda, y al calificativo de “atorrantes” utilizado por su jefe de campaña, Diego Paulsen.

“Hoy no existe en la oposición una candidatura que represente la moderación, el diálogo ni los principios democráticos”, subrayó.

Respecto de Matthei, sostuvo que actualmente no se aprecia consistencia en sus ideas y que “perdió una oportunidad” de cara a los comicios.

Asimismo, planteó que “quizás se está mimetizando para buscar electorado” dentro de su sector.

“No estoy haciendo un juicio de valor, estoy planteando una posición política que tiene que ver precisamente con la decepción de ver que había una derecha con la cual se había podido avanzar en ciertos principios, por ejemplo, en la no repetición, en la justicia, en el reconocimiento de los derechos humanos y en lo que pasó en nuestro país. Y hoy día veo un retroceso de su candidata, de los discursos que plantean”, enfatizó.