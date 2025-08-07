Debe haber “consistencia en postura de los candidatos y sus equipos”: Jiménez y error de Jara por nacionalización del cobre

La presidenta de la CPC comentó en CNN Prime la propuesta de la candidata oficialista para nacionalizar el cobre. Hay que ser "muy transparente" frente a la ciudadanía de lo que se ofrece, dijo.

La presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que debería haber “consistencia en las posturas”, luego de la controversia que rodeó a Jeannette Jara respecto a un “error” en la propuesta sobre nacionalización del cobre.

La situación surgió cuando José Antonio Kast la interpeló directamente en un debate presidencial, al asegurar que había mentido en la iniciativa. Si bien en un comienzo la abanderada del oficialismo comentó que este tema “jamás se tocó”, más tarde salió a admitir que había un error en el texto.

Bajo ese contexto, la presidenta de las organizaciones gremiales afirmó en CNN Prime que “hay que mostrar consistencia en la postura de los candidatos y sus equipos”.

#CNNPrime | Susana Jiménez, presidenta de la CPC, por reconocimiento de “error” de Jara por nacionalización de cobre: “La consistencia es clave. Uno no puede tener una propuesta para una etapa del proceso electoral y modificarla de acuerdo al escenario político electoral. Hay que… pic.twitter.com/GQNcSEbZKY — CNN Chile (@CNNChile) August 8, 2025

“Uno no puede tener una propuesta para una etapa del proceso electoral y modificarla de acuerdo al escenario político electoral”, acotó.

Jiménez añadió que hay que ser “muy transparente” frente a la ciudadanía de lo que se ofrece y que “la consistencia es clave”.

Y sobre el debate sobre nacionalizar recursos naturales, sostuvo que eso “no va en favor de generar un motor de desarrollo basado en la actividad privada”.