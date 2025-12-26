#LODIJERONENCNN hoy es noticia

Conaf activa plan de contingencia por incendios forestales desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía

Por CNN Chile

26.12.2025 / 19:41

El director ejecutivo de la Conaf, Rodrigo Illesca, entregó detalles del plan de contingencia ante la ocurrencia de incendios forestales durante la temporada de verano.

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, enfatizó la importancia de las medidas de prevención durante la temporada de verano, periodo en el que se intensifican los incendios forestales.

Según explicó, entre los principales factores de riesgo se encuentran las altas temperaturas y diversas acciones humanas, ya sea por dolo o negligencia.

En ese contexto, el plan de contingencia se encuentra focalizado en las regiones de la zona central del país que han registrado temperaturas máximas elevadas, abarcando desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía.

Actualmente, el foco está puesto en las regiones de O’Higgins y del Maule, donde se ha reforzado el patrullaje preventivo y el llamado a la comunidad a no realizar asados, evitar el uso de herramientas que generen chispas y no quemar basura.

 

