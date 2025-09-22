#LODIJERONENCNN CNN AM

¿Cómo volver a una alimentación equilibrada después de las Fiestas Patrias?

Por CNN Chile

22.09.2025 / 09:09

En conversación con CNN Chile AM, Alexia Hananías, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas, entregó recomendaciones para retomar hábitos saludables y desintoxicarse de manera natural tras los excesos de las Fiestas Patrias.

Tras las celebraciones de Fiestas Patrias, muchos chilenos experimentan desbalances en su alimentación debido a los cambios en la rutina de comidas durante los días festivos. En conversación con CNN Chile AM, Alexia Hananías, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas (UDLA), entregó recomendaciones para retomar hábitos saludables y desintoxicarse de manera natural tras los excesos.

Hananías señaló que durante estas festividades es normal consumir de todo tipo de alimentos, y que la clave está en la moderación, sin necesidad de privarse de las comidas tradicionales.

“Lo importante ahora es volver a los horarios de alimentación regulares, con desayuno, almuerzo y once o cena bien estructurados, incorporando frutas, cereales, lácteos y proteínas”, explicó.

Respecto a los populares “detox” o batidos de desintoxicación, la especialista advirtió que no son necesarios.

“Nuestro cuerpo ya cuenta con sistemas naturales de desintoxicación, como el hígado, los riñones, los pulmones y la piel. Dietas extremas, jugos o ayunos prolongados pueden incluso ser peligrosos, por su bajo contenido calórico y falta de nutrientes esenciales”, precisó Hananías.

La profesional recomendó disminuir el consumo de alcohol, alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, y complementar la dieta con hidratación adecuada: al menos 2 litros de agua al día. Además, enfatizó la importancia de dormir bien y reducir el estrés para recuperar el equilibrio general del organismo.

Durante las celebraciones, el consumo elevado de grasas y azúcar puede provocar hinchazón, malestares gastrointestinales y dolor abdominal. En caso de síntomas más graves o persistentes, como diarrea prolongada, vómitos o fiebre, Hananías aconseja consultar a un médico, ya que podría tratarse de una intoxicación alimentaria y no solo de los excesos de la dieta.

