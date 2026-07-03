¿Cómo ha evolucionado el crimen organizado? El magistrado antimafia Giovanni Tartaglia explica las claves

El magistrado italiano antimafia, Giovanni Tartaglia, sostuvo que el crimen organizado “ha cambiado” en el último tiempo, ya que actualmente no opera de forma aislada en sus propios países y funciona mediante alianzas internacionales, cruzando fronteras.

En conversación con Hoy es Noticia de CNN Chile, el experto señaló que esto es a causa de la “globalización” y que aquello se puede evidenciar con la detención de miembros de bandas latinoamericanas en Europa, como la del Tren de Aragua.

Asimismo, enfatizó que “la segunda línea de peligro de esta amenaza global es la mimetización. Ellos no usan la violencia solamente, van infiltrándose en la administración pública a través de la corrupción, en la economía a través del lavado de activos, en las prisiones, que es el tercer canal de ingreso, porque el control de la prisión es la primera etapa de la infiltración en una sociedad”.

#HoyEsNoticiaCNN | Giovanni Tartaglia, magistrado italiano antimafia: “El crimen organizado no usan solo la violencia. Se van infiltrando en la administración pública a través de la corrupción, en la economía vía lavado de activo y en las prisiones”@matiburgos… pic.twitter.com/sPnqTtF0Pb — CNN Chile (@CNNChile) July 3, 2026

En esa línea, aseguró que se deben actualizar las estrategias de las policías para seguir el dinero de las organizaciones criminales, debido a que “ya no hay dinero”.

“El crimen organizado usa la moneda virtual y va a comprar bitcoin, blockchain y criptovaluta. Un estudio de la Universidad de Padova de Italia demuestra que cada vez que hay una incautación de una tonelada de cocaína, el mercado del blockchain va a tener una variación medible. Esto significa que el dinero que se usa para comprar la cocaína o para cobrar la que se ha perdido, es todo en blockchain”, explicó.

#HoyEsNoticiaCNN | Giovanni Tartaglia, magistrado italiano antimafia: “El crimen organizado usa la moneda virtual. Ahora tenemos que cambiar el enfoque. Seguir el dinero en la realidad y en el mercado de las criptomoneda”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ySd317OLzR — CNN Chile (@CNNChile) July 3, 2026

Este cambio de enfoque es lo que motivó el Seminario Internacional en Recuperación de Activos Ilícitos en el país, en el que participaron la Policía de Investigaciones (PDI), la Interpol y Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

“Estamos en Chile para una capacitación para jueces y directores de policía de 22 países que están acá para participar en una capacitación sobre la investigación sobre criptomonedas y el combate patrimonial que se ha organizado en la semana de recuperación de activos”, señaló.

El debate por el acceso de la policía a las cuentas bancarias

Respecto de cómo seguir la ruta del dinero por parte del crimen organizado, el magistrado indicó que existen “muchos modelos sobre esto a nivel internacional, que tienen diferentes enfoques, así como también distintos derechos, principios y garantías que considerar”.

En esa línea, sostuvo que “la colaboración entre los fiscales, los jueces que autorizan diligencias, las policías que solicitan información sobre datos bancarios y el sector privado es fundamental”.

También afirmó que “lo que cuenta no es el modelo, lo que cuenta es la rapidez, porque la actividad financiera de la criminalidad organizada es fulmine“.

En cuanto al debate sobre la protección de datos de los ciudadanos en sus cuentas bancarias en el marco de una investigación, enfatizó que “cuando tenemos crimen organizado de naturaleza mafiosa, por ejemplo, tenemos que ser rápidos. No se puede hacer un discurso de protección de datos. No tiene mucho sentido”.

#HoyEsNoticiaCNN | Giovanni Tartaglia, magistrado italiano antimafia: “Cuando tenemos crimen organizado de naturaleza mafiosa tenemos que ser rápidos. No se puede hacer un discurso de protección de datos, no tiene mucho sentido”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/SbIY3Vu0Rq — CNN Chile (@CNNChile) July 3, 2026

En ese sentido, concluyó que las restricciones para acceder a las cuentas bancarias “se deben arreglar muy bien, considerando también el delito por el cual se está investigando. Esta es una línea que se puede seguir. Si el delito es grave, tienen la necesidad de tratar de proteger la colectividad y el sistema de protección de datos debe bajar su relevancia. Si se trata de un delito común, se debe hacer un balance”.

Revisa la entrevista completa