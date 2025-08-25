Comenzó el Travel Sale 2025: Grandes descuentos en viajes nacionales e internacionales durante tres días

En entrevista con CNN Chile, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FedeTour), Mónica Zalaquett, destacó que este año la campaña superó las tendencias de búsqueda en Google, lo que anticipa un positivo nivel de ventas.

El Travel Sale 2025 comenzó este lunes con atractivas ofertas para quienes planean viajar dentro y fuera de Chile.

El evento, considerado el principal encuentro de comercio electrónico del sector turístico, reúne a 35 empresas que ofrecen paquetes especiales con descuentos que incluyen Fiestas Patrias y la temporada alta de verano.

En entrevista con CNN Chile, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FedeTour), Mónica Zalaquett, destacó que este año la campaña superó las tendencias de búsqueda en Google, lo que anticipa un positivo nivel de ventas.

“Las ofertas incorporan paquetes completos con pasajes, alojamiento, alimentación e incluso arriendo de autos, lo que facilita la planificación de los viajes”, explicó.

Destinos más buscados por los chilenos

Según Zalaquett, los paquetes “all inclusive” son cada vez más demandados, especialmente por familias. Entre los destinos internacionales preferidos destacan:

Caribe, con gran interés en Panamá.

Brasil, particularmente Río de Janeiro.

Estados Unidos, donde Miami y Orlando se mantienen entre los 10 más solicitados.

Europa, para viajes de mayor duración.

En el plano nacional, los chilenos privilegian Puerto Varas, Pucón, La Serena y San Pedro de Atacama, lugares que además permiten fortalecer el turismo interno y reducir la estacionalidad, un desafío histórico de la industria.

Recomendaciones para comprar con seguridad

Desde FedeTour llaman a adquirir los paquetes únicamente a través de canales oficiales. Todas las promociones del Travel Sale están disponibles en el sitio cyber.cl, administrado por la Cámara de Comercio de Santiago, lo que garantiza estándares de seguridad y evita estafas.

“Es fundamental verificar que las ofertas provengan de operadores formales, registrados en Sernatur o con respaldo reconocido. Muchas veces las ofertas muy atractivas que aparecen en internet pueden terminar en fraudes”, advirtió Zalaquet en Chile y posicionar al país como un mercado competitivo en la región.